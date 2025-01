Immer dasselbe: Früherer Entwickler von Age of Empires will das RTS-Genre aufmischen

Wie zufrieden seid ihr mit dem Zustand des Echtzeitstrategie-Genres? Spielt ihr solche Titel gerne oder fehlt es euch an Innovationen?

Bei Dave Pottinger, der früher an Spielen wie Age of Mythology oder Halo Wars arbeitete, trifft Letzteres zu. Und das möchte er ändern.

Neuerungen für das Echtzeitstrategie-Genre

Mit seinem Studio Last Keep arbeitet er derzeit an einem neuen Echtzeitstrategiespiel namens Project Citadel, mit dem er das erreichen möchte.

"Es hat sich nicht viel geändert", sagte er im Gespräch mit Videogamer. "Man spielt immer noch dasselbe Spiel wie vor 20 Jahren und wenn man sich einige dieser neuen Spiele ansieht - Stormgate und andere -, dann basieren sie immer noch weitgehend auf derselben Formel."

"Es funktioniert, es ist ein altes, goldenes Regelwerk, denn es war damals gut und ist auch heute noch gut, und es ist schön zu sehen, dass es immer noch funktioniert, aber gleichzeitig will ich etwas Neues machen, wir wollen etwas Neues machen."

Warum ist das so? Laut Pottinger hatte man damals, als er noch an Age of Empire arbeite, Angst vor Experimenten. Und zwar aus dem Grund, weil man glaubte, dadurch die Zielgruppe verschrecken zu können.

"Es gab einige Momente in der Age-Franchise, in denen wir ein wenig zu nah an der Sonne geflogen sind. Wir mussten uns zurückziehen und einige sehr innovative Dinge aus dem Spiel nehmen - ich spreche vor allem vom formationsbasierten Kampf in Age of Empires 3. Das haben wir auf der E3 vorgeführt und dann aus dem Spiel genommen, weil wir befürchteten, dass es zu viele Age-Fans abschrecken würde."

Project Citadel ist wiederum ein Weltraum-basiertes Roguelike mit prozedural generierten Maps. Man beschreibt das Spiel wie folgt: "Kämpfe dich durch den Raum der Voltari, um den Sektor von ihrer Herrschaft zu befreien. Es wird nicht einfach sein, aber du hast eine Geheimwaffe, die dir auf deiner Reise hilft - ein geheimes Relikt, das es deinem Mutterschiff und deiner Crew erlaubt, sich am Rande des Voltari-Raums zu regenerieren - immer und immer wieder, während du die Drehungen und Wendungen der Geschichte aufdeckst."

Ebenso ist von einer "rundenbasierten Übersichtskarte" und "schneller Action mit Skill-shot-Fähigkeiten" die Rede.

Project Citadel wird zuerst in den Early Access starten, wo die Kampagne bereits voll spielbar sein soll.

Was sagt ihr zu den Ansichten von Pottinger. Und klingt Project Citadel nach etwas, was euch interessieren könnte?