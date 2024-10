In Call of Duty: Black Ops 6 scheint Upscaling derzeit nicht richtig zu funktionieren

Wer Upscaling-Technologien in Activisions neuem Shooter Call of Duty: Black Ops 6 verwenden möchte, guckt wohl aktuell in die Röhre.

Black Ops 6 unterstützt sowohl DLSS als auch FSR und Intel XeSS, aber nichts davon scheint derzeit richtig zu funktionieren.

Black Ops 6: Probleme mit Upscaling

Auf Reddit berichten verschiedene User von Problemen, sie spüren etwa nur minimale oder gar keine Steigerung der Performance bei der Nutzung von DLSS, FSR oder XeSS.

Nach Angaben von Reddit-User Important_Shake_1491 führte die Nutzung in den meisten Fällen sogar zu einer Reduzierung der Performance, was nun wirklich nicht der Fall sein sollte. Lediglich bei DLSS funktionierte es, aber hier war der Performancegewinn mit zehn Prozent nicht gerade gewaltig.

"Spatial Upscaling (NIS, FSR1) schien ohne den irrsinnigen Performanceabfall zu funktionieren, aber das ist suboptimal, da das Spiel seit Modern Warfare 2019 bereits eine bessere Form des Upscalings in sein eigenes Anti-Aliasing eingebaut hat", schreibt Important_Shake_1491.

Das lässt darauf schließen, dass es aktuell einen Bug im Zusammenhang mit dem Upscaling gibt. Andere berichten, dass Frame Generation zwar funktioniert, allerdings sind sie nicht so glücklich damit, da der Eingabe-Lag dadurch steigt.

Üblicherweise helfen Upscaling-Technologien dabei, noch ein Stück weit mehr Performance herauszuholen. Im Idealfall macht sich das teils deutlich bemerkbar, doch Black Ops 6 scheint hier aktuell noch Probleme zu haben. Es bleibt zu hoffen, dass diese schnell behoben werden können.

Aktuell gibt es von Treyarch noch keine Informationen dazu, aber die dürften sicherlich bald folgen, sofern sich die Berichte noch weiter häufen. Da viele Spielerinnen und Spieler Upscaling nutzen, ist es sicherlich von Interesse, etwaige Probleme schnell zu beheben.

Wenn ihr übrigens blaue und rote Charaktere in Black Ops 6 seht, liegt das womöglich an einer falschen Einstellung in den Spieloptionen.

Call of Duty: Black Ops 6 ist seit heute für Xbox Series X/S, PC, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Zum Launch ist der Shooter auch im Game Pass verfügbar.