In FIFA 23 gibt es einen neuen Powerschuss

Electronic Arts führt in FIFA 23 den Powerschuss als neue Spielmechanik ein.

Dieser ist sowohl in FIFA 23 für die Current-Gen-Geräte und PC als auch für die älteren Konsolen enthalten.

So funktioniert der Powerschuss in FIFA 23

Nach Angaben von EA wollte man eine neue Risk-Reward-Mechanik einführen, das Ergebnis ist der Powerschuss. Wer genug Freiraum hat und präzise zielt, kann so beeindruckende Tore mit mehr Power und Genauigkeit erzielen. Die Animation braucht aber auch länger.

Zur Ausführung eines Powerschusses haltet ihr L1/R1 beziehungsweise LB/RB je nach Plattform gedrückt und betätigt dann die Schusstaste. Dadurch beginnt eine längere Animationen für einen Powerschuss, währenddessen könnt ihr manuell zielen.

"Für mich ist es ein tolles Gefühl, wenn man diese Tore schießt, weil man es sich verdient hat", sagt Kantcho Doskov, Design Director für das FIFA-Gameplay. "Du hast gut gezielt, dir diesen Raum geschaffen. Es fühlt sich fantastisch an."

Der Powerschuss ersetzt den bisherigen Low Driven Shot aus früheren Spielen. Was nicht heißt, dass solche Schüsse nicht mehr möglich wären. Ihr müsst einfach nur den Powerschuss mit weniger Kraft ausführen.

"Wenn du ihn zwischen 20 und 30 Prozent auflädst, sind sie niedrig und schnell", erklärt Doskov. "Man kann also immer noch Low Driven Shots bekommen. Sogar bei Kopfbällen. Wenn du nur etwas Kraft investierst, kriegst du einen kraftvollen Kopfball nach unten. Es gibt sie also immer noch."

"Aber wenn du diese beiden Modifikatoren gedrückt hältst, bekommst du den Powerschuss und zielst manuell. Das heißt, wenn du auf die Eckfahne zielst, geht der Schuss dorthin. Aber da die Animationen lang sind, hat man Zeit. Wenn man also auf die Schusstaste drückt, hat man eine gute Sekunde Zeit, um genau dorthin zu zielen, wo man hin will, und dann den Schuss abzufeuern. Es funktioniert also wirklich gut."

FIFA 23 erscheint am 30. September 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia.