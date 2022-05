In GrimGrimoire Once More wird der Zeichenstil von Vanillaware wieder zum Leben erweckt

Vanillaware Fans haben aktuell Grund zur Freude: Nicht nur, weil 13 Sentinels: Aegis Rim kürzlich endlich auf der Nintendo Switch erschien, sondern auch weil ein alter Klassiker aktuell in Japan von Nippon Ichi Software wiederbelebt wird: GrimGrimoire war 2007 ein Echtzeitstrategie-JRPG auf der PlayStation 2, das Spielerinnen und Spieler in einen verwunschenen Turm entführte.

Dieses Jahr erscheint eine überarbeitete Neuauflage in Japan am 28. Juli unter GrimGrimoire Once More für die Nintendo Switch und PlayStation 4. Hierzu wurde ordentlich am Spiel geschraubt: Neue Modi, überarbeitete Pixel und über 90 neue Illustrationen vom Studio sind nur einige der geplanten Neuerungen. Ein internationales Release ist offiziell zwar noch nicht bestätigt, aber bei NISAs aktuellem Spieleplan und der Tatsache, dass das Original bereits Monate nach dem japanischen Release auch in Europa veröffentlicht wurde, gar nicht so unwahrscheinlich.