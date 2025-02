In Kingdom Come: Deliverance 2 könnt ihr auf den gestiefelten Karter treffen - Fan findet das kleine Easter Egg in Büschen in Kuttenberg versteckt

Kingdom Come: Deliverance 2 ist bekannt für seine zahlreichen Easter Eggs, die Fans immer wieder aufs Neue überraschen. Ein Spieler hat nun einen kleinen gestiefelten Kater entdeckt. Diese Entdeckung ist nur eine von vielen Anspielungen, die wohl in dem Titel versteckt worden sind.

Kingdom Come: Deliverance 2 Genre: Adventure-Rollenspiel

Plattform: PS5, PC, Xbox Series

Release: 4. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Warhorse Studios / Deep Silver

Ein verstecktes Detail mit Charme

Der Fundort des kleinen Katers befindet sich an der Nordseite der Stadtmauer von Kuttenberg, östlich des Kolin-Tores. Dort, verborgen hinter dichtem Laub, wartet die kleine Überraschung auf aufmerksame Spieler. Der graue Kater trägt Lederstiefel an den Hinterpfoten, während er ein winziges Holzschwert im Maul hält. Neben ihm liegt ein Sack, was den Eindruck erweckt, als würde er seine Beute bewachen. Was sich wohl in dem Sack befinden mag? Wir werden es wohl nie erfahren.

Die Inspiration für dieses Easter Egg ist nicht eindeutig. Während einige Spieler eine Anspielung auf Mikeš, eine bekannte tschechische Märchenfigur, vermuten, erinnert die Szene westliche Spieler stark an "Der gestiefelte Kater", eine beliebte Geschichte aus dem 16. Jahrhundert.

Erkundungstouren lohnen sich

Dass sich solch charmante Details in Kingdom Come: Deliverance 2 finden, überrascht wenig. Schon der Vorgänger aus dem Jahr 2018 war voller Easter Eggs, die auf bekannte Spiele wie Assassin’s Creed, The Witcher 3 oder Game of Thrones anspielten. Der Nachfolger führt diese Tradition fort und steckt voller versteckter Referenzen. Es bleibt also spannend, was Fans noch alles auf ihren Erkundungstouren finden werden.

Kuttenberg ist dabei nicht nur für Easter Eggs bekannt, sondern auch für seine vielen Quests und Geheimnisse. Dennoch sollten sich Spieler nicht zu früh auf den Weg dorthin machen, da einige Quests in Troskowitz nach dem ersten Verlassen nicht mehr abschließbar sind. Das Spiel warnt zwar rechtzeitig vor dem Verlust bestimmter Quests, dennoch ist eine sorgfältige Planung ratsam, wann man sich auf den Weg zum kleinen Kater macht.

Dieses Easter Egg zeigt, wie liebevoll Kingdom Come: Deliverance 2 gestaltet ist. Die offene Welt steckt voller Geheimnisse und Überraschungen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Wer sich Zeit nimmt und aufmerksam spielt, wird mit vielen solchen charmanten Details belohnt – solange man nichts überstürzt und keine wichtigen Quests verpasst.