In Monster Hunter Wilds könnt ihr Story und Zwischensequenzen komplett überspringen - dann verpasst ihr allerdings auch die spannende Geschichte

Game Director Yuya Tokuda spricht in verschiedenen Interviews darüber, was Monster Hunter in Bezug auf die Geschichte im Spiel anders macht. So rückt die Story mehr in den Vordergrund, kann aber auch einfach übersprungen werden.

Monster Hunter Wilds Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 28. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Capcom / Capcom

Story in Wilds überspringen - aber zu welchem Preis?

"Es erschien mir einfach sinnvoll, die Geschichte stärker in den Vordergrund zu stellen als bei früheren Titeln. Es war eine natürliche Weiterentwicklung dieses Konzepts und passte zu allen anderen Elementen des Spiels, wie der Lernkurve, welche Monster man in welcher Reihenfolge zu Beginn des Spiels trifft und wie sie einem die notwendigen Fähigkeiten zum Spielen vermitteln, und wie das mit einer kapitelbasierten Struktur der Geschichte zusammenhängt, welche man als Nächstes treffen wird", sagt Tokuda gegenüber GamesRadar.

Auch die Beziehung zwischen Jäger und Natur spielt eine große Rolle in Monster Hunter Wilds, wie PC Gamer berichtet. Der kommende Titel soll laut Tokuda den Fokus dabei aber nicht nur auf die Natur legen, sondern darauf, "wie die Menschen, die in dieser Welt leben, mit der Natur interagieren."

"Die Beziehung zwischen Menschen, Natur und Monstern und die Frage, was genau die Rolle eines Jägers in einer solchen Welt ist, inspirierte das Design von Wilds. Wir wollten das nicht nur durch das Gameplay, sondern auch durch eine sehr tiefgründige Geschichte veranschaulichen..."

Außerdem soll es möglich sein, die Story sowie die Sequenzen vollständig zu überspringen. "Es gibt vielleicht Spieler, die das alles lieber überspringen und einfach weiter das nächste Monster jagen. Das ist ebenfalls möglich. Die Menge des im Spiel verfügbaren Textes hat keinen Einfluss auf die Anzahl der verfügbaren Monster, sodass wir alle zufriedenstellen können", so Tokuda gegenüber PC Gamer.

Wer das tut, verpasst allerdings die Geschichte und ihre Charaktere. "In dieser Welt leben verschiedene Menschen, wie Nata, dessen Heimatstadt von einem Monster zerstört wurde, und Olivia, die das wiedergutmachen will." Verschiedene Menschen mit eigenen Perspektiven kommen in Wilds zusammen. "Und wir wollten auch veranschaulichen, wie sich der Jäger in einer solchen Welt fühlen würde." Jeder Charakter und jeder Spieler sei anders und diese Vielfalt soll Monster Hunter Worlds euch näherbringen.