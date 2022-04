In Xenoblade Chronicles 3 könnt ihr Charaktere mitten im Kampf wechseln

Es dauert nicht mehr lange, bis Xenoblade Chronicles 3 erscheint. Da das neue Veröffentlichungsdatum immer näher rückt, präsentiert Nintendo schon jetzt ein paar QOL-Änderungen für das kommende Rollenspiel.

Steigende Lebensqualität

Ursprünglich sollte Xenoblade Chronicles 3 erst im September dieses Jahres auf den Markt kommen, jedoch wurde der Titel von Entwickler Monolith Soft auf den 29. Juli vorverlegt.

Inzwischen ist das Spiel so weit in der Produktion fortgeschritten, dass Nintendo die Fans des Franchise einen Einblick in das Gameplay und das Kampfsystem gewährt.

In zwei neuen Videos stellt der Publisher ein paar QOL-Verbesserungen vor, die sicherlich bei einigen Fans Anklang finden.

Wie wäre es, wenn ihr während der Kampfsequenzen nahtlos zwischen den Charakteren wechseln könntet? Klingt gut? Dann gibt euch Xenoblade Chronicles 3 einen weiteren Grund zur Vorfreude. Das funktionsreiche Kampfsystem lässt euch so mit den Fähigkeiten der Figuren experimentieren.

Ein wenig mehr Flexibilität auf dem Schlachtfeld gibt es auch durch eine neue "schnelle Bewegung", die ihr während eines Kampfes aktivieren könnt. Mit ihr steckt ihr eure Waffe blitzschnell in den Halfter und positioniert euch neu. Diese Bewegung kann für Angriffe, aber auch zum Ausweichen genutzt werden.

Klar, Xenoblade Chronicles 3 schreibt damit nicht das Genre neu, dennoch können diese Änderungen zu einem runderen Spielerlebnis mit mehr Möglichkeiten im Kampfgeschehen beitragen.