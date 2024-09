Inayah: Neuer 2D-Action-Platformer von Entwicklern von Rogue Trader und Pathfinder sieht richtig schön aus

Die ExoGenesis Studios haben heute mit dem 2D-Action-Plattformer Inayah: Life After Gods ihr Debütprojekt angekündigt.

Das Spiel soll im ersten Quartal 2025 für den PC und im zweiten Quartal 2025 für Nintendo Switch, PlayStation und Xbox erscheinen.

Darum geht es in Inayah

Ihr spielt die Außenseiterin Inayah, die sich auf eine gefährliche Reise begibt, um ihren Stamm zu finden. Das tut sie inmitten der postapokalyptischen Relikte einer einst hochentwickelten außerirdischen Zivilisation.

"Geleitet vom Geist ihres verstorbenen Mentors, navigiert sie durch eine zerrüttete Welt, schmiedet neue Bande und entdeckt Geheimnisse, die die Bedeutung von Familie neu definieren", heißt es. "Erlebt ein emotional geladenes Abenteuer, bei dem jede Entscheidung Inayahs Schicksal formt."

Das Team von ExoGenesis besteht unter anderem aus erfahrenen Leuten, die an Titeln wie Warhammer 40K: Rogue Trader und Pathfinder: Wrath of the Righteous gearbeitet haben. Auch auf künstlerischer Seite ist Erfahrung aus Unternehmen wie Disney und Blizzard mit an Bord.

Herausgekommen ist dabei eine handgezeichnete Welt, die darauf wartet, von euch erkundet zu werden. Mithilfe ihrer Eisen-Handschuhe, Gauntlets genannt, kann Inayah durch die Welt sprinten, springen und klettern. Gleichermaßen helfen sie ihr dabei, es mit Feinden und Bossen aufzunehmen. Von Letzteren gibt es demnach 20 Einzigartige mit einzelnen Phasen und individuellen Mechaniken.

"Dabei verwandeln sich die Gauntlets in Schwerter, Fäuste oder einen Streitflegel - jede Form ist mit eigenen Fähigkeiten und Kombos ausgestattet. Die Spielerinnen und Spieler werden ihren Charakter durch RPG-ähnliche Mechaniken anpassen können, mit Optionen zur Verbesserung der Fähigkeiten, Waffen und Ausrüstung von Inayah und Begleiter Sputnik."

Es soll außerdem eine Vielzahl an Charakter-Builds und Fähigkeiten geben, ebenso könnt ihr euren Begleiter Sputnik erweitern und verbessern.

Der Soundtrack des Spiels stammt von Alex Kestner, der einen Abschluss in Piano-Performance hat und bereits für Unternehmen wie Lego, Adidas, Puma und Lamborghini tätig war. Dazu kommt eine Sprachausgabe, für die man unter anderem Jessica Carroll (Baldur's Gate 3) verpflichtet hat.