Inayah: Life After Gods - Kickstarter-Kampagne zum Metroidvania startet im November

Zu dem im September 2024 angekündigten Metroidvania Inayah: Life After Gods von ExoGenesis Studios startet im November 2024 eine Kickstarter-Kampagne.

Auf der entsprechenden Vorschauseite bei Kickstarter könnt ihr euch registrieren, um zum Start der Kampagne benachrichtigt zu werden.

Inayah setzt auf Unterstützung durch die Community

An dem Titel arbeiten Branchenveteranen, die zuvor an Titeln wie Warhammer 40.000: Rogue Trader und Pathfinder: Wrath of the Righteous mitgewirkt haben.

Beschrieben wird der Titel dabei nicht nur als Metroidvania, sondern auch als 2D-Action-Platformer mit Boss-Rush Elementen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Schauplatz von Inayah: Life After Gods ist eine postapokalyptische Welt, die durch den Fall der Götter neu geformt wurde.

"In den postapokalyptischen Überresten einer hochentwickelten außerirdischen Zivilisation begibt sich eine verwaiste Außenseiterin namens Inayah auf eine gefährliche Reise, um ihren Stamm zu finden", heißt es. "Geleitet vom Geist ihres verstorbenen Mentors, navigiert sie durch eine geteilte Welt, knüpft neue Bande und entdeckt Geheimnisse, die das Verständnis von Familie neu definieren. Erlebt ein emotional aufgeladenes Abenteuer, bei dem jede Entscheidung Inayahs Schicksal prägt."

Punkten will man dabei unter anderem durch eine handgezeichnete Welt. Ihren besonderen Handschuh kann Inayah dabei in Klingen, Fäuste oder eine Keule verwandeln. Jede dieser Formen verfügt über einzigartige Fähigkeiten und Kombos, obendrein könnt ihr den Charakter durch ein RPG-ähnliches System anpassen.

All das braucht ihr auch, wenn ihr es mit den 20 "einzigartigen Bossen" aufnehmen möchtet, die jeweils über spezielle Mechaniken verfügen.

Zuletzt hatte man bereits zwei neue Videos zu Inayah: Life After Gods veröffentlicht. Eines davon zeigt euch drei Gründe, es zu spielen, während das andere ein Übersichtstrailer ist und einen allgemeinen Überblick über das Spiel liefert.