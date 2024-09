Inazuma Eleven: Neuer Teil hat endlich ein Release-Zeitfenster und Teil eins kehrt auch noch zurück!

Das Fußball-Rollenspiel Inazuma Eleven: Victory Road von Level-5 hat ein Release-Zeitfenster erhalten.

Der Titel, der vor acht Jahren noch unter anderem Namen angekündigt wurde, soll im Juni 2025 erscheinen.

Und es kommt noch mehr

Die Veröffentlichung ist für Nintendo Switch und andere Konsolen geplant. Wenn es erscheint, haben Fans also gut neun Jahre darauf gewartet.

Ursprünglich sollte der Titel noch 2024 erscheinen, allerdings hat Level-5 nach eigenen Angaben ein paar neue Systeme hinzugefügt und setzt Spielerfeedback aus einer Beta um, die früher in diesem Jahr stattfand.

Im neuen Commander-Modus könnt ihr etwas "allgemeine strategische Kommandos" erteilen, anstatt selbst in das Geschehen einzugreifen. Weiterhin gibt es mit Abilearn Bord und Bond Link zwei soziale Modi, mit denen ihr Fähigkeiten austauschen, Beziehungen aufbauen und eure eigenen Teams erschaffen könnt.

Ebenso besteht die Möglichkeit, mit eurem eigenen Avatar in der Welt von Inazuma Eleven zu leben. In eurem Zuhause in Bond Town könnt ihr all die Dekorationen platzieren, die ihr im Verlauf der Geschichte sammelt.

Darüber hinaus hat Level-5 noch weitere Neuigkeiten für Fans, denn man arbeitet an einem Remake des allerersten Inazuma Eleven, das einst für den Nintendo DS erschien.

Inazuma Eleven RE ist für 2026 und wird von Grund auf neu entwickelt. Auch die Neuauflage ist für Nintendo Switch und andere Plattformen vorgesehen. 2026 dürfte das Spiel dann ziemlich sicher auch auf der Switch 2 aufschlagen.

Wie ihr oben im ersten Trailer sehen könnt, sieht das Spiel doch schon deutlich anders aus als das Original vom Nintendo DS. Dann wiederum dürfte das bei einem Remake eines DS-Titels für moderne Plattformen auch niemanden überraschen.