Indiana Jones und der Große Kreis: Deep-Dive-Video liefert neue Einblicke in Rätsel und Peitsche

Bethesda und MachineGames zeigen in einem Deep-Dive-Video neues Material zu ihrem Action-Adventure Indiana Jones und der Große Kreis.

Die 15-minütige Präsentation liefert euch einen guten Überblick über das, was ihr im Spiel erwarten könnt.

Indiana Jones und das große Rätseln

Unter anderem befasst sich das Deep-Dive-Video mit Gameplay-Aspekten wie den Kämpfen, den Rätseln und der Durchquerung der Spielt.

Gleichzeitig bekommt ihr zu sehen, wie Indy sich Outfits von Gegnern ausleihen kann, um bestimmte Bereiche zu infiltrieren.

Ähnlich wie Agent 47 in Hitman ist es auch möglich, Leichen von getöteten Gegnern aufzunehmen und diese an unterschiedlichen Orten zu verstecken. Ihr möchtet ja nicht, dass diese von einer Patrouille entdeckt werden, richtig?

Weiterhin werft ihr einen Blick auf die Adventure Points des Spiels, mit denen sich neue Fähigkeiten für Indy freischalten lassen. Eine davon ist "Lucky Hat", die es Indy ermöglicht, einen ansonsten fatalen Angriff doch noch zu überleben.

Mithilfe von "Bear Hands" könnt ihr selbst nur mit euren Händen einen Gegner entwaffnen. Letztere bekämpft ihr indes nicht nur mit Fäusten, Waffen oder der Peitsche, sondern gleichermaßen mit verschiedenen Objekten, die ihr in der Umgebung findet. Und ja, dazu zählt zum Beispiel auch als Nudelholz.

Was Rätsel anbelangt, nutzt Indy zum Beispiel etwas Wein, um eine Zahl zu enthüllen, die in einem Waschbecken verborgen ist. Ebenso richtet er einen Lichtstrahl mit alten Spiegeln in einem Geheimraum aus. Dank seiner Kamera könnt ihr zudem nach Hinweisen für Rätsel suchen.

Natürlich verzichtet das Spiel nicht auf Indys Lieblingstiere. Rechnet also damit, Schlangen zu sehen.

Indiana Jones und der Große Kreis erscheint am 9. Dezember 2024 für Xbox Series X/S und PC.