Indiana Jones und der Große Kreis erhält sein drittes großes Update mit neuen Grafik-Features und zahlreichen Bugfixes – MachineGames plant bereits die nächsten Updates – Eine PS5-Version ist ebenfalls in Planung

MachineGames hat nun das dritte große Update für Indiana Jones und der Große Kreis veröffentlicht. Das Update bringt neue Grafik-Features, zahlreiche Fehlerbehebungen sowie Quality-of-Life-Verbesserungen ins Spiel. MachineGames setzt seine Arbeit fort, den Titel weiter zu optimieren und zudem weitere Features zu implementieren.

Indiana Jones und der Große Kreis Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, Xbox Series, PS5

Release: 9. Dezember 2024

Entwickler / Publisher: MachineGames / Bethesda Softworks

Optimierte Grafikoptionen

Besonder PC-Spieler sollten von dem Update profitieren, welches die visuellen Elemente verbessert. Mit der Unterstützung von DLSS 4 erhalten Spieler Zugriff auf Multi Frame Generation, Ray Reconstruction sowie aktualisierte Versionen von DLAA und DLSS Super Resolution, wodurch das Spiel flüssiger und detaillierter dargestellt werden soll.

Zusätzlich gibt es erweiterte Raytraced Shadows, die nun sämtliche Lichtquellen beachtet, wenn Path Tracing aktiviert ist – nicht mehr nur die Sonne. Path Tracing wird zudem jetzt auch auf Intel- und AMD-GPUs unterstützt. Zudem wurden weitere Upscaling-Technologien integriert, darunter AMD 3.1 Upscaling und Frame Generation sowie Intel XESS 1.4, um die Leistung auf verschiedenen Hardware-Konfigurationen weiter zu optimieren.

Auch Bugs ging es an den Kragen

Eine der Neuerungen betrifft die Reparaturkits, die nun direkt aus dem Inventar genutzt werden können, ohne vorher ein defektes Werkzeug oder eine kaputte Waffe auszuwählen zu müssen. Zusätzlich wurden zahlreiche Bugs behoben, die sich auf Animationen, Grafik, Sound und Missionen ausgewirkt haben. Ihr sollt jetzt weniger Probleme mit fehlenden Questobjekten, fehlerhaften Karteneinträgen oder unspielbaren Sequenzen haben. Das sind eine Vielzahl an keinen Verbesserungen die aber das SPielerlebnis um einiges verbessern können. Die kompletten Patchnotes findet ihr hier.

MachineGames ist noch lange nicht fertig damit, Indina Jones und der Große Kreis weiter zu optimieren. Für das nächste Update soll Nvidia RTX Hair Support hinzufügen, um die Charaktermodelle noch realistischer darstellen zu können. Zudem wird eine anpassbare HUD-Anzeige geprüft – eine Funktion, die sich viele Spieler wünschen. Eine PS5-Version von Indiana Jones and the Great Circle ist weiterhin in Planung, hat jedoch noch keinen festen Veröffentlichungstermin. Fans müssen sich also noch etwas länger gedulden.