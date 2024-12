Indiana Jones und der Große Kreis: Erste Details zur Erweiterung The Order of Giants bestätigt

Indiana Jones und der Große Kreis erscheint in wenigen Tagen und bringt ein neues Abenteuer mit, das die Fans der legendären Reihe begeistern soll. Entwickler MachineGames hat bestätigt, dass es sich um das bislang längste Spiel des Studios handelt – eine umfangreiche Singleplayer-Erfahrung ist also garantiert. Doch damit nicht genug: Mit dem ersten DLC The Order of Giants wird das Abenteuer noch lange nicht enden.

Ein Abenteuer in der verborgenen Geschichte Roms

Der DLC The Order of Giants wurde bereits auf der gamescom zusammen mit dem Release-Datum des Spiels angekündigt. Er ist in der Premium- und Collector's Edition des Spiels enthalten, sodass ihr zum Release der Erweiterung direkt darauf zugreifen könnt. Der Fokus des DLCs liegt auf der Erkundung von Mythen und der "versteckten Geschichte Roms", insbesondere im Vatikan.

Narrative Designer Tommy Tordsson Björk sagt zu der Erweiterung: "Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir einige der Mythen erforschen werden, die man im Vatikan kennenlernt, und mehr über die verborgene Geschichte Roms herausfinden. Es wird ein spannendes Abenteuer, das Indy würdig ist!" Spieler sollten im Hauptspiel genau auf Hinweise in den Vatikan-Szenen achten, die auf die kommende Geschichte hinweisen könnten.

Vielfältige Editionen

Die Editionen des Spiels bieten Fans eine breite Auswahl. Die Standard Edition (79,99 Euro) enthält das Last Crusade Pack mit einem Reiseanzug und der Löwenbändiger-Peitsche für Vorbesteller oder Xbox Game Pass-Nutzer. Die Premium Edition (109,99 Euro) bietet den DLC, bis zu drei Tage Early Access, ein digitales Artbook und das Temple of Doom Outfit. Die Collector’s Edition (199,99 Euro) richtet sich an Liebhaber: Sie enthält alle Premium-Inhalte sowie exklusive Sammlerstücke wie einen Globus mit verstecktem Fach, eine Replik eines Relikts, ein SteelBook und ein Abenteuerjournal.

Mit Indiana Jones und der Große Kreis erwartet die Fans ein vielversprechendes Abenteuer mit der Aussicht auf weitere spannende DLC-Inhalte. Die unterschiedlichen Editionen sollen für Sammler, Vorbesteller und Story-Fans gleichermaßen etwas bieten.