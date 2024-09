Indiana Jones und der Große Kreis: Legendäres Indy-Adventure war ein wichtiges Vorbild

Ein äußerst beliebte Indy-Adventure diente unter anderem als Vorbild für das kommende Indiana Jones und der Große Kreis.

Das neueste Indy-Spiel könne man demnach als "geistigen Nachfolger" zu Indiana Jones and the Fate of Atlantis ansehen.

Mehr Hirn, weniger Muskeln

Unter anderem um diesen Aspekt geht es in einem Interview mit Lucasfilm Games' Executive Producer Craig Derrick auf der Lucasfilm-Webseite.

"Von der Aufdeckung und Untersuchung des zentralen Geheimnisses der Geschichte bis hin zur Bewältigung einzigartiger Situationen auf dem Weg dorthin und dem Überlisten von Fallen, die die Geheimnisse der Welt verbergen sollen", erläutert Derrick.

"Wir wollten, dass der Spieler in erster Linie seinen Verstand einsetzt, bevor er seine Muskeln sprechen lässt, obwohl es auch eine Menge Spaß macht, böse Jungs zu verprügeln. In vielerlei Hinsicht haben wir uns dieses Spiel als einen geistigen Nachfolger von Indiana Jones and the Fate of Atlantis und anderen klassischen Adventures vorgestellt."

"Es geht ums Denken, Entdecken, Aufspüren von Hinweisen und manchmal auch um ein bisschen Glück, um die verschiedenen Fallen, Gräber und Bedrohungen zu überwinden - und das alles, während wir das überdrehte Samstagsmatinee-Gefühl einfangen, das ein Indiana-Jones-Abenteuer ausmacht", ergänzt er.

Der jüngst veröffentlichte Gameplay-Trailer zeigte euch unter anderem zwei neue Hilfsmittel von Indy: Eine Kamera und ein Tagebuch. Letzteres sei ein wichtiges Utensil, da man dort Hinweise entdecken oder wichtige Informationen für spätere Rätsel sammeln könne. Auch eine Karte lässt sich dort anschauen.

Eine Kamera kennt man nicht aus den Filmen, aber aus der Serie The Adventures of Young Indiana Jones: "Eine wenig bekannte Tatsache über Indy ist, dass er als junger Mann während des Ersten Weltkriegs ein Luftaufklärungsfotograf wurde. Wir erwähnend das zwar nicht unbedingt, aber dieses Spiel nutzt ein wenig diesen Aspekt seines Charakters. Es ist eine faszinierende Ergänzung zu Indys Werkzeugen und verleiht dem Gameplay Tiefe und neue Dimensionen."

Auch die Kamera soll dabei helfen, versteckte Details für Rätsel aufzudecken oder nützliche Informationen zu sammeln.

Indiana Jones und der Große Kreis erscheint am 9. Dezember 2024 für Xbox Series X/S und PC. Eine PS5-Version folgt im Frühjahr 2025.