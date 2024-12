Indiana Jones und der Große Kreis: Lucasfilm fände es "super interessant", weitere Geschichten zu erzählen

Der Chef von Lucasfilm Games fände es "super interessant", wenn man "mehr und mehr Indiana Jones-Geschichten erzählen" könnte.

Aktuell ist das in Indiana Jones und der Große Kreis der Fall, das Action-Adventure von Bethesda und Machine Games erschien am Montag für Xbox Series X/S und PC und erhielt überwiegend positive Kritiken.

Potenzial für mehr

Sollte sich das Spiel als Erfolg erweisen, sieht Douglas Reilly, Vice President und General Manager von Lucasfilm Games das Potenzial für eine längere Partnerschaft mit Machine Games.

"Im Moment konzentrieren wir uns darauf, dieses Projekt in die Öffentlichkeit zu bringen, den DLC zu veröffentlichen und es so erfolgreich wie möglich zu machen", sagt Reilly im Gespräch mit Variety.

"Ich denke, wir sind immer auf der Suche nach großartigen Geschichten. Und die gute Nachricht ist, dass es zwischen den Filmen eine Menge Platz gibt, wo wir mehr und mehr Indiana-Jones-Geschichten erzählen könnten, von denen ich denke, dass sie super interessant wären."

Ebenso sprach er darüber, ob Indiana Jones und der Große Kreis nun zum offiziellen Indiana Jones-Kanon zähle: "Kanon ist ein sehr kompliziertes Konzept. Es ist eine authentische Geschichte, die zwischen den beiden Filmen Raiders und The Last Crusade angesiedelt ist. Wir arbeiten eng mit dem Studio und dem Franchise-Management zusammen. Also ja, es soll ein authentisches Indiana-Jones-Erlebnis sein, in diesem Sinne."

Wie erwähnt, spielt Indiana Jones und der Große Kreis zwischen dem ersten und dritten Film, genauer gesagt im Jahr 1937. Im Spiel lohnt es sich unter anderem, Katzen zu fotografieren. Unterdessen brachte das erste Update für das Spiel unter anderem "volles Raytracing" auf den PC.

Indiana Jones und der Große Kreis ist für Xbox Series X/S und PC erhältlich, eine PS5-Version wird im Frühjahr 2025 veröffentlicht.