Indiana Jones und der Große Kreis Release: Zeiten, Early Access, Preload - Alle Infos, die ihr braucht

Die Veröffentlichung von Bethesdas Action-Adventure Indiana Jones und der Große Kreis rückt näher. Vielleicht habt ihr die eine oder andere Frage zum Release des neuesten Indy-Abenteuers, das zuerst für PC und Xbox erscheinen wird.

Nachfolgend versuchen wir euch daher die brennendsten Fragen rund um den Start von Indiana Jones und der Große Kreis zu beantworten. Unter anderem zählt dazu eine Möglichkeit, den Titel mehrere Tage früher zu spielen!

Indiana Jones und der Große Kreis: Alles zum Release Inhalt:

Wann erscheint Indiana Jones und der Große Kreis?

Das offizielle Release-Datum für Indiana Jones und der Große Kreis auf Xbox Series X/S und PC ist der 9. Dezember 2024.

Aktuell sieht es wohl so aus, als könntet ihr das Spiel dann ab Mitternacht auf der Xbox spielen. Eine offizielle Aussage gibt es dazu bisher nicht. Sollte die noch kommen, aktualisieren wir diesen Artikel entsprechend.

Es gibt aber eine Möglichkeit, den Titel noch früher zu spielen. Lest dazu den nächsten Abschnitt…

Wann startet der Early Access von Indiana Jones und der Große Kreis?

Mit dem Early Access ist Indiana Jones und der Große Kreis bereits ab dem 6. Dezember 2024 spielbar.

Der Haken an der Sache ist, dass ihr dafür mehr Geld ausgeben müsst. Mit der Premium Edition des Spiels erhaltet ihr diesen früheren Zugang. Diese kostet auf dem PC rund 100 Euro, auf der Xbox sind es sogar 110 Euro. Und auch in der noch teureren Collector's Edition ist der Vorabzugang natürlich enthalten.

Wann beginnt der Preload für Indiana Jones und der Große Kreis?

Auf der Xbox hat der Preload von Indiana Jones und der Große Kreis bereits begonnen. Der Preload ist sowohl mit einer Vorbestellung als auch mit einem aktiven Game Pass-Abo möglich.

Schaut aber, dass ihr ausreichend Speicherplatz verfügbar habt, denn der Download ist auf der Xbox um die 130 GB groß.

Ist Indiana Jones und der Große Kreis im Game Pass?

Ja, ihr könnt Indiana Jones und der Große Kreis direkt zum Launch im Game Pass spielen! Auf der Xbox benötigt ihr dafür den Game Pass Ultimate. Wenn ihr auf dem PC spielt, reicht der PC Game Pass aus.

Aktuell gibt es sogar eine 1 Euro-Aktion für den PC Game Pass, so könnt ihr Indys neues Abenteuer extrem günstig spielen.

Mit welcher Auflösung und Framerate läuft Indiana Jones und der Große Kreis auf der Xbox?

Sowohl auf der Xbox Series X als auch auf der Xbox Series S strebt MachineGames in Indiana Jones und der Große Kreis 60 Frames pro Sekunde an.

Angaben zu den jeweiligen Auflösungen gibt es bisher allerdings noch nicht.

Kann man Indiana Jones und der Große Kreis auf der Xbox One spielen?

Nativ lässt sich Indiana Jones und der Große Kreis auf der Xbox One nicht spielen, auf Umwegen allerdings schon.

Das Action-Adventure ist auch via Xbox Cloud Gaming spielbar. Wenn ihr also den Game Pass Ultimate hat, könnt ihr es per Stream auf der Xbox One spielen.

Wann erscheint Indiana Jones und der Große Kreis für die PS5?

Indiana Jones und der Große Kreis erscheint auch für die PlayStation 5, allerdings erst mit mehreren Monaten Verzögerung.

Die Veröffentlichung der PS5-Version ist für das Frühjahr 2025 geplant, ein konkretes Datum steht bisher aber noch nicht fest.

