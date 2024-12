Indiana Jones und der Große Kreis: Schnellreise freischalten und nutzen - so seid ihr flinker unterwegs

Indiana Jones und der Große Kreis ist ein erstaunlich riesiges Spiel. Auf Indys Weg durch Stätten von enormem historischem Wert kommt nicht zu knapp Reisefieber auf. Das kann allerdings auch zu Blasen an den Füßen führen, denn fahrbare Untersätze gibt es nicht. Dennoch gibt es ein Instrument, mit dessen Hilfe Indiana Jones deutlich schneller von A nach B kommt: eine praktische Schnellreise.

Wie so vieles in diesem höchst atmosphärischen Abenteuer ist aber diese klassische Spielfunktion so in die Welt eingebettet, dass es die Immersion nicht stört. Es soll alles natürlicher Teil des Erkundens sein, damit ihr bloß nicht aus der Illusion herausgerissen werdet, Indiana Jones zu sein. Wir empfehlen weiterhin, die Mehrheit der Wege zu Fuß zurückzulegen, denn nur so werdet ihr wirklich jedes der vielen, vielen Geheimnisse von Indiana Jones und der Große Kreis lösen. Habt ihr es aber mal wirklich eilig, macht ihr es einfach so, wie fir im Folgenden beschreiben.

So funktioniert die Schnellreise in Indiana Jones und der Große Kreis

Vielleicht habt ihr das schon mal bemerkt: Das kleine Blinken in der Ferne. Lauft ihr darauf zu, stellt sich heraus, dass es sich dabei um einen Wegweiser handelt. Dieser trägt diverse Pfeilschilder mit den Namen von möglichen Schnellreisezielen. Schaut einfach eines dieser Schilder an und haltet die X-Taste beziehungsweise E, wenn ihr mit Maus und Tastatur spielt.

Bitte beachtet, dass die Schnellreise zum gewünschten Ort nur möglich ist, wenn ihr den bereits in der Vergangenheit einmal besucht – oder besser "entdeckt" – habt. Ist das der Fall, dauert der Transport dortin aber nur wenige Sekunden.

Von Gizeh zum Vatikan reisen – so teleportiert ihr euch in bereits besuchte Areale

Während die normale Schnellreise über Straßenschilder euch nur innerhalb einer Abenteuer-Sandbox hin und her reisen lässt, könnt ihr auch von einem Land in ein bereits besuchtes zurück, falls ihr dort noch einige unerledigte Quests abschließen möchtet.

Dazu müsst ihr die "Reisen"-Funktion benutzen. Die ruft ihr auf, wenn ihr per "Ansicht"-Taste auf dem Series-X-Controller (in PlayStation-Sprache wäre das wohl "Select") drückt, um die Karte aufzurufen. Nun wechselt ihr mit RB zum Reiter "Reisen", wo ihr euer Ziel aus einer Liste wählt. Nicht irritieren lassen von der Übersetzung. Da steht bei jedem Ziel "Wiederholen", gemeint ist aber eine Rückkehr in den Bereich.

Missionen und Quests, die ihr dort bereits absolviert habt, müsst ihr dadurch nicht "wiederholen". Ihr spielt den Bereich auch nicht von vorn, sondern zockt so weiter, wie ihr ihn hinterlassen habt. Mit Maus und Tastatur drückt ihr die Taste J und navigiert dann per E zu "Reisen"

Beachtet, dass ihr während des Kampfes oder wenn ihr entdeckt worden seid, keine der beiden Schnellreisefunktionen nutzen könnt.