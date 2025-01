Indiana Jones und der Große Kreis: Microsoft feiert Erfolg - Über 4 Millionen Spieler erlebten bisher mit Indy ein episches Abenteuer und neue Inhalte kommen auch noch

Mit Indiana Jones und der Große Kreis hat Microsoft einen echten Hit gelandet. Seit der Veröffentlichung am 9. Dezember 2024 wurde das Spiel bereits mehr als vier Millionen Spielern gespielt – ein wirklicher Erfolg für den First-Person-Titel. In einer aktuellen Unternehmensbilanz bestätigte Microsoft-CEO Satya Nadella, dass das Spiel nicht nur auf großes Interesse gestoßen ist, sondern auch von Kritikern gefeiert wurde.

Indiana Jones und der Große Kreis Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, Xbox Series, PS5

Release: 9. Dezember 2024

Entwickler / Publisher: MachineGames / Bethesda Softworks

Indy-Abenteuer überzeugt Kritiker und Spieler

Das Abenteuer erschien für Xbox Series X/S und PC und ist seit dem ersten Tag im Game Pass verfügbar. Dadurch hatte es von Beginn an eine große Reichweite, was sicherlich zur hohen Spielerzahl beigetragen hat. Aber auch den Kritikern schien das Spiel gut zu gefallen. Auf Metacritic erreichte der Titel starke 86 Punkte auf Konsole und sogar 87 Punkte auf PC. Nadella betonte in der Quartalsbilanz, dass das Spiel ein wichtiger Erfolg für Microsoft sei. "Wir haben begeisterte Kritiken für Indiana Jones und der Große Kreis erhalten, das bereits von mehr als vier Millionen Menschen gespielt wurde", sagte er.

Das Spiel versetzt euch ins Jahr 1937 und schließt die Lücke zwischen den Filmen Jäger des verlorenen Schatzes und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Im Spiel selbst erlebt ihr eine actiongeladene Story, in der Indiana Jones auf der Suche nach einer uralten Macht ist, die er vor dunklen Mächten schützen muss. Die Geschichte führt dabei an verschiedene Schauplätze rund um die Welt und bietet spannende Rätsel, herausfordernde Kämpfe und die typischen Abenteuer-Elemente, für die die Reihe bekannt ist.

Die Zukunft des Archäologen

Seid ihr große Fans des Titels und traurig, dass es schon vorbei ist? Seid es nicht, denn es ist ja noch ein DLC geplant. Der DLC "The Order of the Giants" soll 2025 erscheinen. Aber auch PlayStation-5-Besitzer, die den Titel bisher noch nicht spielen konnten, könnten ab Frühling 2025 auf Abenteuer gehen. Ein genaues Datum gibt es leider noch nicht. Zudem äußerte sich Lucasfilm Games dazu, dass es in Zukunft möglich wäre, weitere Indiana-Jones-Geschichten in Videospiel-Form zu erzählen. Ihr könnt euch also womöglich auf weitere spannende Abenteuer des berühmten Archäologen freuen.

Mit diesem Erfolg hat sich Indiana Jones und der Große Kreis im Gaming-Markt etabliert. Der kommende DLC und auch die PS5-Version sind etwas, worauf sich Fans schon mal freuen können. Aber auch weitere Titel mit dem berühmten Archäologen könnten nun folgen, nachdem er die Gaming-Herzen vieler erobert hat.