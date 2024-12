Indiana Jones und der Große Kreis: Komplettlösung, Tipps und Tricks

Indiana Jones und der Große Kreis versetzt uns in die Rolle des bekanntesten (und charmantesten) Archäologen der Welt. Mann, das hier ist Indy, wie man ihn kennt und liebt, inklusive staubiger Katakomben, verdächtiger Plattformen, tiefer Abgründe und Todesfallen am laufenden Band.

Ganz zu schweigen von knackigen Faustkämpfen, Schießereien, kryptischen Rätseln und multiplen Wegen, die man zum Ziel einschlagen kann. Das Abenteuer ist groß und es steckt voller Details, darunter Geheimnisse, Feldforschungen, Sammelobjekte und natürlich jede Menge Schätze. Die Komplettlösung zu Indiana Jones und der Große Kreis zeigt den Weg durch das Abenteuer und was man am Rand alles entdecken kann.

Indiana Jones und der Große Kreis - Komplettlösung

Einleitung

Vatikan

Feldforschung

Geheimnisse

Tipps und Tricks zu Indiana Jones und der Große Kreis

Sperrzonen beachten: Innerhalb der Welt gibt es immer wieder zugangsbeschränkte Bereiche, in denen nicht jeder gern gesehen ist, vor allem kein schnüffelndes amerikanisches Schlitzohr wie Indy. Ihr könnt diese Bereiche entweder umgehen (soweit es möglich ist), sie betreten und unbemerkt hindurchschleichen oder eine Verkleidung nutzen, siehe nächster Punkt.

Nutzt die Verkleidungen: Indy hat nicht nur seine Standardkleidung zur Verfügung, die zwar lässig und verwegen wirken mag, ihn aber auch oft als Störenfried enttarnt. Im Vatikan nutzt ihr das Priestergewand, um unbehelligt durch die Straßen laufen zu können. Außerdem gibt es dort eine Schwarzhemduniform, die man finden und anlegen kann, um vor den Blicken der Faschisten geschützt zu sein. Könnt ihr einen wichtigen Auftraggeber nicht ansprechen, kann es daran liegen, dass ihr die "falsche" Verkleidung tragt.

Vorsicht mit verdächtigem Verhalten: Eine Verkleidung mag schön und gut sein, aber sie schützt uns nicht zu 100 % vor durchdringenden Blicken. Zum einen gibt es immer wieder Offiziere, erkennbar an ihrer Schärpe, die euch durchschauen und auffliegen lassen. Bleibt diesen Leuten fern und umgeht sie, so gut es geht. Außerdem solltet ihr vorsichtig sein mit der Peitsche. Unabhängig von eurer Kleidung kommt es bei den Wachen selten gut an, wenn ihr sie knallen lasst. Selbst wenn niemand verletzt wird, ist das Verhalten verräterisch und die Kerle gehen auf euch los.

Erst schleichen, dann prügeln: Es gibt einen Haufen Nahkampfwaffen, die man sich im Spielverlauf schnappen kann, von Schlagstöcken über Besen bis hin zu Stangen und anderen Objekten, mit denen man jemanden niederschlagen könnte. Bevor Gewalt gefragt ist, solltet ihr es mit Schleichen versuchen. Das Gegnerverhalten ist erstaunlich dämlich. Die Kerle haben in der Regel keine hohe Sichtweite, man kann ihnen leicht aus dem Weg gehen und sogar banale Hindernisse wie eine Laterne als Sichtschutz benutzen. Man kann nicht sagen, dass das Schleichen mechanisch ausgefeilt wäre, aber es funktioniert. Und wenn es das irgendwann nicht tut, könnt ihr immer noch die Fäuste sprechen lassen. Oder ein Tischbein.

Schusswaffen sind selten: Was uns zum nächsten Punkt bringt, den Schusswaffen. Es gibt sie, Indy hat sogar einen Revolver dabei, aber man braucht ihn nicht wirklich. Ihr könnt das Spiel ohne Schießen absolvieren und nur eine geringe Menge Munition bei euch tragen. Nutzt die Waffen als Notlösung, mehr sind sie ohnehin nicht.

Umgebung im Auge behalten: Viele Punkte könnt ihr auf mehreren Wegen erreichen. Denkt in Sachen Leveldesign eher an Spiele wie Dishonored und blickt euch gründlich um, dann entdeckt ihr neben dem direkten (und oft nicht idealen) Weg kleinere Abzweigungen, etwa Leitern, Plattformen an der Gebäudeaußenseite, Vorsprünge zum Hochklettern, offene Fenster, Dachrinnen und, und, und. Es gibt nicht den einen Weg zum Ziel, sondern meist mehrere. Hier lohnt es sich durchaus, ein wenig herumzuprobieren und zu gucken, was mit dem geringsten Aufwand möglich ist.

Ältere Spielstände laden: Das Spiel sichert den Fortschritt automatisch, ohne dass man händisch speichern könnte. Dennoch werden drei Kontrollpunkte unabhängig voneinander gespeichert, zu denen ihr zurückkehren könnt. Klickt dafür im Hauptmenü auf Speicherplätze und dann beim gewünschten Spielstand die Taste "Früherer Spielstand" (X auf dem Xbox-Controller). Ihr seht nun drei frühere Speicherpunkte und könnt einen davon laden, falls der aktuellste, aus welchem Grund auch immer, nicht gewünscht ist.

Rückkehr in frühere Abschnitte: Keine Sorge, wenn ihr in Italien beispielsweise eine Aufgabe auslasst und in den nächsten Abschnitt voranschreitet. Im Menü unter "Reisen" findet ihr alle freigeschalteten Abschnitte des Spiels und könnt per Tastendruck dorthin zurückkehren, um unerledigte Inhalte in Angriff zu nehmen. Habt ihr etwa ein Geheimnis im Vatikan übersehen, könnt ihr es später nachholen.

