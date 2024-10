Indie-Spiele im Angebot im PlayStation Store: Die besten Deals für PS5 - Spart bis zu 80 Prozent

Nach den Halloween-Angeboten im PlayStation Store und den Must-have-Angeboten beginnt nun schon ein weiterer Sale im Store, diesmal geht es um Indie-Spiele. Hier lockt man euch mit Rabatten von bis zu 80 Prozent und hat insgesamt mehr als 1.000 Angebote zu bieten.

Ihr bekommt hier Spiele, Erweiterungen und mehr für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 zum günstigeren Preis, die Aktion läuft bis zum 14. November 2024 um 0:59 Uhr.

Nachfolgend picken wir einige der besten und interessantesten Angebote für euch heraus:

Sifu (19,99 €, 60 Prozent Rabatt)

Lust auf Kung-Fu-Action? In Sifu begebt ihr euch auf einen Rachefeldzug und sucht die Mörder eurer Familie. Alleine tretet ihr gegen zahlreiche Feinde an und ein Amulett erweckt euch wieder zum Leben, wenn ihr sterbt. Allerdings fordet das einen Tribut von euch, denn bei einer Wiederbelebung altert ihr schneller.

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters (22,49 €, 50 Prozent Rabatt)

Das Chaos bedroht die Existenz der Menschheit und ihr müsst es bekämpfen. In den rundenbasierten Taktik-Kämpfen befehligt ihr Elitekrieger, müsst sie richtig auf dem Schlachtfeld positionieren und ihre jeweiligen Stärken ausnutzen, um die Verderbnis durch die Blüte abzuwenden, die sich in der Galaxis ausbreitet.

Frostpunk: Complete Edition (11,24 €, 75 Prozent Rabatt oder 6,74 €, 85 Prozent Rabatt mit PS Plus)

In Frostpunkt geht es, einfach gesagt, ums Überleben. Ihr kümmert euch um eure Siedlung und um deren Einwohner, müsst schwierige Entscheidungen treffen, die unter Umständen Leben kosten können. In dieser Edition ist der Season Pass mit drei Erweiterungen für das Spiel enthalten, ihr seid also noch ein Weilchen mehr damit beschäftigt.

Mortal Shell: Enhanced Edition (14,99 €, 50 Prozent Rabatt)

In diesem fordernden Action-Rollenspiel habt ihr es mit knackigen Kämpfen zu tun, in denen es auf Präzision, Aufmerksamkeit und schnelle Reaktionen ankommt. In dieser Enhanced Edition könnt ihr mit 60 fps und in einer Auflösung bis zu 4K spielen, was euch im Kampf ein wenig durch schnellere Reaktionen weiterhilft.

Broforce (2,99 €, 80 Prozent Rabatt)

Das Böse bedroht die Welt und die paramilitärische Organisation Broforce hat sich geschworen, es zu bekämpfen. Alleine oder online mit bis zu vier Spielern kämpft ihr gegen zahlreiche Schurken und sorgt für Frieden und Freiheit. Mit dabei ist hier auch das Broforce Forever-Update, das die Kampagne verbessert und erweitert.

Classified: France '44 (19,24 €, 45 Prozent Rabatt)

Noch mehr taktische Kämpfe erwarten euch in diesem Spiel. Hinter den feindlichen Linien helft ihr im Juni 1944 dabei, die Invasion der Alliierten in Frankreich vorzubereiten. Sabotage und Zerstörung stehen an der Tagesordnung, ebenso rekrutiert ihr neue Teammitglieder und sucht nach Wegen für eine möglichst erfolgreiche Invasion.