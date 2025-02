Infinity Nikki Codes im Februar 2025 – Kostenlose Klunker, Diamanten, Glanzkugeln und mehr

Mit den Infinity Nikki Codes könnt ihr euch kostenlose Belohnungen wie Diamanten, Klunker, Glanzkugeln, Glanzpartikel, Faden der Läuterung und auch mal seltenere Dinge wie Offenbarungskristalle und Energiekristalle für das kostenlose Action-Adventure-Spiel mit Ankleide- und Gacha-Elementen beschaffen. Ihr solltet allerdings flink sein, denn die Promo-Codes sind in der Regel nur für eine begrenzte Zeit gültig, ehe sie von neuen Gutscheincodes abgelöst werden. Damit ihr nicht lange nach neuen Einlösecodes suchen müsst, findet ihr auf dieser Seite eine Liste mit allen aktuell gültigen Infinity Nikki Codes und wie ihr diese einlösen könnt. Schaut daher regelmäßig vorbei und / oder legt euch ein Lesezeichen an, denn wir aktualisieren die Seite für euch regelmäßig, um neue Codes aufzunehmen und abgelaufene Codes rauszuwerfen.

Damit ihr Infinity Nikki Codes verwenden könnt, müsst ihr einmalig das Tutorial abgeschlossen haben, an dessen Ende ihr euer Pear-Pal erhaltet (dauert nur ein paar Minuten). Ist das erledigt, könnt ihr Infinity Nikki Codes direkt im Spiel (auf PC und Mobil-Geräten) eingeben und erhaltet auch sofort eure Belohnung. Das geht so:

Wann kommen neue Infinity Nikki Codes und wie findet man sie?

Gleich vorweg: Infinity Nikki Codes erscheinen nicht regelmäßig, sondern eher sporadisch zu bestimmten Anlässen. Es ist durchaus üblich, dass längere Zeit keine Codes von Entwicklern Papergames und InFold Pte. Ltd. veröffentlicht werden und auf einmal gleich mehrere Codes erscheinen. In der Regel gibt es neue Infinity Nikki Codes bei bestimmten Anlässen wie Events, größeren Spiel-Updates, Feiertagen oder Meilensteinen wie einer bestimmten Spieleranzahl oder einem Jubiläum.

Neue Codes teilen die Entwickler üblicherweise über ihre sozialen Medien (X, Facebook, Discord etc.) oder bei bestimmten Live-Streams. Das macht es nicht leicht, den Überblick zu behalten, doch dafür gibt es ja diese Seite. Grundsätzlich sind Infinity Nikki Codes nur für einen limitierten Zeitraum gültig. In der Regel sind das mehrere Tage oder Wochen, es gibt aber auch Fälle (häufig Live-Streams) in denen Codes nur für ein paar Stunden oder für eine bestimmte Anzahl an Einlösungen gültig sind. Die Belohnungen, die ihr durch die Codes bekommt, variieren gerne, wobei Diamanten, Klunker, Glanzkugeln, Glanzpartikel und Faden der Läuterung recht häufig dabei sind. Mitunter gibt es aber auch mal Offenbarungskristalle, Energiekristalle oder seltene Goodies.

Grundsätzlich kann jeder Code in Infinity Nikki nur einmal pro Konto eingelöst werden. Habt ihr mehrere Accounts, könnt ihr natürlich einen Code für jeden davon verwenden. Abgelaufene oder bereits eingelöste Codes könnt ihr zwar eingeben, diese werden aber nicht mehr akzeptiert (ihr erhaltet einen entsprechenden Hinweis). Solltet ihr einen Code eintippen, der nicht angenommen wird, kann das entweder an einem Tippfehler (z.B. Groß-/Kleinschreibung, das O mit der 0 vertauscht oder ein Leerzeichen am Ende) oder an einem bereits abgelaufenen Code liegen. Die Liste mit den abgelaufenen Codes hilft euch dabei, das herauszufinden.

