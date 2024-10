Infinity Nikki: Gacha-Neuheit vereint Cozy-Games mit Anime-Charme

Könnte Infinity Nikki das gemütlichste Gacha-Game für die PlayStation 5 werden? Der Open-World-Plattformer von Entwickler Infold Games erscheint auf PC, Smartphone und PS5 und scheint trotz Live-Service-Komponente ein wenig Cozy-Game-Charme zu versprühen.

Infinity Nikki gibt euren Outfits magische Fähigkeiten

Auf der Tokyo Game Show 2024 zeigte Infinity Nikki sich in einer 50-minütigen Präsentation. Neu ist das Franchise nicht, denn Nikki ist eine Fashion- und Mode-Spielreihe, bei der ihr Nikki häufig einkleiden müsst. Seit 2012 findet ihr die Reihe von Infold Games in den App Stores.

Das Video zeigt Infinity Nikki von allen Seiten, am stärksten in den Fokus gerückt ist aber die Erkundung im Spiel. In der offenen Spielwelt gibt es Rätsel, bei denen ihr zum Beispiel einen Vogel im Käfig aus dem richtigen Winkel fotografieren müsst, um die Aufgabe zu lösen. Oder ihr weicht Geistern in einer Geisterbahn aus. Statt Grips benötigt ihr hier eher eine gute Reaktionsgeschwindigkeit.

Besonders schwer sieht das Gameplay aber nicht aus. Es scheint eher ein gemütliches Spiel zu sein, bei dem ihr abschalten und euch nicht allzu sehr anstrengen müsst. Für den einen ist es ein perfektes Cozy-Game für andere sicher mehr als langweilig. Immerhin kommen im Laufe der Zeit neue Outfits und Fähigkeiten hinzu.

Auf Epic Games heißt es: "Infinity Nikki ist der 5. Teil der beliebten Nikki-Reihe von Infold Games und ein entspanntes Open-World-Spiel. Es vereint mit der UE5-Engine Jump ’n’ Run, Anzieh- und Rätselspaß und mehr für diverse Plattformen."

"Nikki und Momo brechen in diesem Spiel zu einem neuen Abenteuer durch die märchenhaften Regionen von Miraland auf, jede mit einzigartiger Kultur und Landschaft. Beim Spielen treffen Spieler dabei nicht nur auf zahlreiche Charaktere und wundersame Kreaturen, sondern sammeln auch atemberaubende Outfits in unterschiedlichen Stilen. Einige Outfits verfügen über magische Eigenschaften, die essenziell für die Erkundung sind."

So gibt es etwa ein Outfit, mit dem Nikki schweben kann oder eines, mit dem sie schrumpft. Diese Fähigkeiten erlauben es hier, verschiedene Aufgaben zu meistern.

Auf dem PC wird das Spiel 50 GB groß sein. Als Sprache könnt ihr Englisch, Japanisch oder traditionelles Chinesisch einstellen und unter anderem deutsche Untertitel nutzen. Cross-Plattform- und Controller-Support gibt es ebenfalls. Eine Verbindung mit dem Internet ist erforderlich.