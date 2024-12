Infinity Nikki ist da: Rettet eine Märchenwelt mit der Macht von... Kleidung!

Ab heute könnt ihr in die märchenhafte Welt von Infinity Nikki eintauchen. Das kostenlose Singleplayer-Abenteuer mit Gacha-System erscheint am 5. Dezember für PlayStation 5, PC und Mobile. Infinity Nikki ist bereits der fünfte Ableger der Reihe und stammt von Infold Games und Papergames. Doch was genau ist Infinity Nikki und was hat das gemütliche Adventure-Game zu bieten?

Darum geht es in Infinity Nikki

Protagonistin Nikki hat mehr zu bieten als nur schicke Kleidung. Bekannt ist das Franchise vor allem für seine Dress-Up-Spiele für das Smartphone. Auch dieses Spiel nutzt eine ähnliche Mechanik, bietet jedoch auch eine richtige Geschichte, die nach mehr wirkt, als nur nach einem Grund, sich dauernd umzuziehen.

Im offiziellen Story-Trailer heißt es: "Einst durchstreiften Götter die Welt, und unter ihrem göttlichen Segen blühten und wuchsen die Wünsche. Tausend Jahre sind seit dem Himmelssturz vergangen, und in diesem Land, das von den Göttern verlassen wurde, machen die Wünsche nun langsam Platz für Verzweiflung. Doch dann öffnet ein Mädchen namens Nikki das Tor zu dieser Welt und läutet den Beginn von Wundern ein."

Das Video zeigt, wie sich Nikki auf die Reise macht, um die Märchenwelt zu retten. Dabei trifft sie auch auf den Bösewicht, der Miraland zerstören will. Die Spielwelt ist laut den Entwicklern offen und abwechslungsreich. Auch einige Geheimnisse gibt es dort zu entdecken.

Wie in allen Nikki-Spielen ist auch hier eure Kleidung entscheidend. Mit unterschiedlichen Outfits könnt ihr neue Fähigkeiten freischalten. So könnt ihr dadurch schrumpfen, um neue Bereiche der Welt zu erkunden. Es gibt hier außerdem Jump’n’Run-Elemente, die Möglichkeit, die magische Welt zu entdecken sowie Rätsel und viele neue Charaktere und wundersame Kreaturen - aber eben alles ganz entspannt, gemütlich und mit einer Prise Gacha-Anime-Charme.

Infinity Nikki ist auf dem PC 50 GB groß und ihr könnt das Spiel auf Englisch, Japanisch oder traditionellem Chinesisch spielen. Vor dem Release gab es bereits über 30 Millionen Vorregistrierungen.