Infinity Nikki: Leak zeigt euch das neue Housing-System, das schon in Update 1.3 kommen könnte – Freut euch auf ein wunderschönes Gebäude und ein zauberhaftes Lavendelfeld

Infinity Nikki kombiniert klassische Dress-Up-Elemente mit einer riesigen Open-World in einer bunten, magischen Welt. Kein Wunder also, dass der zauberhafte Titel weltweit für riesigen Erfolg gesorgt hat. Besonders die entspannten und gemütlichen Spielerlebnisse werden von der Community gefeiert. Doch was könnte dieses magisch-gemütliche Abenteuer noch verbessern? Genau! Ein Eigenheim. Ein kürzlicher Leak gibt erste Einblicke in das kommende Housing-System. Mit der Home Island Map dürfen sich Fans wohl auf eine Erweiterung freuen, die nicht nur kreative Möglichkeiten bietet, sondern auch das Gameplay erweitert.

Infinity Nikki Genre: Adventure

Plattform: PS5, PC, Mobile

Release: 5. Dezember 2024

Entwickler / Publisher: Infold Games / Infold Games

Ein erster Blick auf die Home Island Map

Der Leak wurde auf Reddit veröffentlicht und zeigt erste Details zur Home Island Map, die als Kernstück des Housing-Systems dienen wird. Housing wurde bereits während eines Livestreams für Update 1.0 angeteasert, doch erst jetzt gibt es konkrete Leaks. Die Map soll durch ihre großzügige Gestaltung, ihre herzförmige Struktur und malerische Lavendelfelder, die für eine entspannte Atmosphäre sorgen, beeindrucken.

Spekulationen zufolge wird das Feature mit Update 1.3 eingeführt, das auch fehlende Whim Balloons in der Region Firework Isles ergänzen könnte. Vorab könnte jedoch die Region Wishfield eine zusätzliche Map-Erweiterung erhalten, was den Übergang zum Housing-Feature perfekt vorbereiten würde. Das Housing-System selbst wird umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten bieten, sodass sowohl das Innere als auch die Umgebung des Hauses individuell gestaltet werden können.

Kontinuierliche Verbesserungen für ein besonderes Spielerlebnis

Die Entwickler sind immer noch sehr motiviert, ihren Spielern ein schönes Erlebnis in ihrem Spiel zu bieten. Seit dem Launch im Dezember 2024 wurden zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen eingeführt, die das Spielerlebnis stetig verbessern und auf die Wünsche der Community eingehen. Auch die stetigen Updates sollen dafür sorgen, dass das Spiel für langfristige Spieler und auch für Neueinsteiger interessant bleibt.

Mit dem bevorstehenden Update 1.3 könnte das Housing-Feature endlich zu Infinity Nikki kommen. Fans dürfen sich demnach auf Anpassungsoptionen, neue Gameplay-Möglichkeiten und eine erweiterte Welt freuen. Bis dahin sorgt Update 1.2 mit seinen neuen 4-Sterne-Outfits und weiteren spannenden Inhalten für Unterhaltung.