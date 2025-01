Infinity Nikki bietet euch mit dem neuen Feuerwerk-Update den gemütlichsten Ort, um das neue Jahr mit wunderschöner Aussicht und wenig Drama zu feiern

Mehr Handlung, mehr Inhalte, mehr Infinity Nikki für alle. Infold Games startet mit einer Firework-Saison ins neue Jahr und bringt eine neue Insel sowie viele weitere Inhalte in das gemütliche Videospiel. Am 23. Januar 2025 könnt ihr in das bunte Feuerwerk an Inhalten des 2D-Ankleidespiels mit Visual-Novel-Erzählstil blicken - und das auf allen Plattformen.

Infinity Nikki Genre: Adventure

Plattform: PS5, PC, Mobile

Release: 5. Dezember 2024

Entwickler / Publisher: Infold Games / Infold Games

Infinity Nikki feiert das neue Jahr mit Feuerwerk

Infinity Nikki spricht eine große Menge an Spielern an. Etwa 30 Millionen Menschen registrierten sich bereits im Voraus, und der Titel konnte seit seinem Release Anfang Dezember über 16 Millionen Dollar an Umsatz generieren. Weitere Updates halten das Spiel für alle Cozy-Fans frisch.

Was bringt die Firework Season? Eine neue Region schafft es ins Spiel, die sogenannten Firework Isles. Dort gibt es versteckte Höhlen, die Geheimnisse verbergen, wunderschöne Aussichten und eine absolut festliche Stimmung.

"Während ein Feuerwerk den Nachthimmel erhellt, entfaltet sich ein fantastisches Abenteuer auf den neuen Event-Inseln, und ein mysteriöses Schiff aus dem Linlang-Imperium trifft ein... Das große Fest kann beginnen, und Miraland heißt alle Stylisten willkommen", heißt es in der Videobeschreibung des Trailers.

Auf den Inseln erwarten euch die Songbreeze Highlands, die euch atemberaubende Panoramablicke ermöglichen. Auch die Crescent Shoal, eine verlassene Höhle, findet ihr hier. Camp Kaboom hingegen widmet sich dem bunten, lauten Feuerwerk. Hier erlebt ihr eine lebhafte und ausgelassene Feierstimmung.

Neben den neuen Orten erhält auch die Geschichte eine Erweiterung. "Glowing Fireworks" bringt euch einen zusätzlichen Erzählstrang, bei dem Nikki und Momo sich einem neuen Boss gegenüberstellen müssen. Als neue Aktivität wartet die Teilnahme an einem wunderschönen Festival mit Laternen, Musik, Minispiele und Feuerwerk. Neue Outfits gibt es selbstverständlich auch. Einige Klamotten erhaltet ihr gratis, andere müsst ihr euch kaufen.

Neun kostenlose Outfits findet ihr im Gift Store als kleines Dankeschön an die Community. Am Event könnt ihr abgesehen davon mit 20 kostenlosen Pulls teilnehmen und 3.500 Diamanten sowie zwei weitere kostenlose Outfits erhalten.