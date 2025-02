Infinity Nikki und Love and Deepspace bringen 850 Millionen US-Dollar Umsatz für Papergames - Das Studio weiß, wie es den Markt erobern kann

Das chinesische Entwicklerstudio Papergames hat im Jahr 2024 einen enormen finanziellen Erfolg erzielt. Mit seinen Spielen, darunter das kürzlich veröffentlichte Infinity Nikki und das Otome-Game Love and Deepspace, konnte das Studio beeindruckende Umsätze generieren. Insgesamt erwirtschaftete Papergames im vergangenen Jahr 850 Millionen US-Dollar weltweit, wobei der größte Anteil aus China und angrenzenden Regionen stammte. Der Gründer Yao Ruhao profitierte erheblich von diesem Erfolg und baute sein Vermögen auf 1,3 Milliarden US-Dollar aus. Damit gehört Papergames inzwischen zu den erfolgreichsten chinesischen Spieleentwicklern mit internationaler Präsenz.

Infinity Nikki Genre: Adventure

Plattform: PS5, PC, Mobile

Release: 5. Dezember 2024

Entwickler / Publisher: Infold Games / Infold Games

Dressup-Game trifft auf Open-World

Der größte Titel des Studios im Jahr 2024 war Infinity Nikki, das am 5. Dezember 2024 weltweit veröffentlicht wurde. Der fünfte Teil der beliebten Nikki-Reihe ist ein Open-World-3D-Plattformer, in dem Spieler die Protagonistin Nikki und ihren Begleiter Momo steuern. Dabei erkunden sie die fantasievolle Welt von Miraland, sammeln Whimstars und setzen verschiedene Outfits ein, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Die magische Atmosphäre und die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten sprechen sowohl Fans von Modespielen als auch Entdecker an. Das Spiel folgt einem Free-to-Play-Modell, wobei einige Outfits über ein Gacha-System verfügbar sind. Bereits am 13. Februar 2025 erhielt Infinity Nikki ein großes Update mit neuen 4-Sterne-Outfits, das das Gameplay weiter ausbaute.

Virtuelle Boyfriends laufen auch gut

Doch auch Love and Deepspace scheint ein riesiger Erfolg für das Unternehmen zu sein. Das Dating-Game stellt die Otome-Game-Branche mit faszinierenden Animationen und zu gut aussehenden Männern auf den Kopf. Die App scheint besonders seit der Veröffentlichung des Charakters Sylus enorm erfolgreich zu sein. Fans geben so hohe Summen bei Papergames aus, dass das Unternehmen in China sogar ein eigenes VIP-System eingeführt hat, mit dem Spieler in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. So werden Fans erst ab schlappen 2.100 US-Dollar im Jahr in die zweite Stufe eingeteilt. Das zeigt, wie viel die Spielerschaft bereit ist zu investieren, um ihrem Love Interest ihre Zuneigung durch großzügige Geldbeträge zu beweisen.

Papergames hat mit Infinity Nikki und Love and Deepspace eindrucksvoll bewiesen, dass es ein bedeutender Akteur im Gaming-Markt ist und dies wohl auch weiterhin bleiben wird. Die Mischung aus Kreativität, modischem Gameplay und Romantik kommt weltweit gut an. Mit regelmäßigen Updates und dem geplanten Steam-Launch für Infinity Nikki bleibt das Unternehmen auf Erfolgskurs, und es bleibt abzuwarten, wie das Studio in den kommenden Jahren weiter wachsen wird.