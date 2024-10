Insomniacs Wolverine erhält neues Führungsteam, Director übernimmt Perfect Dark bei Xbox

Brian Horton, ehemaliger Creative Director des kommenden Wolverine-Spiels von Insomniac Games, wechselt zu Xbox und übernimmt dort den Perfect Dark-Reboot. Dieser bemerkenswerte Wechsel verspricht nicht nur neue Impulse für das lang erwartete Perfect Dark-Projekt bei Xbox, sondern beeinflusst auch die Entwicklung von Wolverine bei Insomniac Games.

Hortons Erfahrung bringt frischen Wind zu Xbox' Perfect Dark

Horton, ein erfahrener Game Designer, beendet damit offiziell seine Rolle bei Insomniac Games, wo er das Wolverine-Projekt für PlayStation geleitet hatte. Er ist für seine Arbeit an Titeln wie Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und Rise of the Tomb Raider bekannt. Nun bringt er sein Wissen zu Xbox und schließt sich The Initiative an, um an der Neuauflage des klassischen Geheimagenten-Spiels zu arbeiten. Xbox äußerte sich positiv zu Hortons Wechsel und sieht in seiner Expertise einen wertvollen Beitrag für den Reboot, der vier Jahre nach seiner Ankündigung immer noch erwartet wird.

Insomniac setzt auf bewährtes Team

Nach Hortons Abschied von Insomniac Games übernehmen Marcus Smith und Mike Daly die Leitung des Wolverine-Projekts. Smith und Daly haben bereits erfolgreich die Entwicklung von Ratchet & Clank: Rift Apart geleitet, einer der gefeierten Titel des Jahres 2021. Laut dem Branchenmagazin Game File liegt der Führungswechsel im Wolverine-Team an kreativen Entscheidungen, die Insomniac getroffen hat, um die Richtung des Spiels neu zu gestalten und neu zu beleben. Cameron Christian, der bisherige Game Director, bleibt zwar bei Insomniac, wird jedoch eine neue Rolle übernehmen.

Hortons Wechsel zu Xbox könnte dem Perfect Dark-Projekt frischen Wind geben, was Xbox' Interesse am Erfolg des Titels unterstreicht. Gleichzeitig bietet der neue Ansatz bei Wolverine unter der Leitung von Smith und Daly eine spannende Perspektive für das Projekt und könnte neue kreative Wege eröffnen. Fans beider Spiele dürfen gespannt sein, wie sich diese Veränderungen auf das endgültige Spielerlebnis auswirken werden und welche neuen Ideen in die Entwicklung einfließen.