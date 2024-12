Intergalactic: The Heretic Prophet mit Porsche und Adidas – ist das eine gute Idee ?

Hey, was Neues von Naughty Dog und es ist weder The Last of Us noch Uncharted! Intergalactic: The Heretic Prophet heißt es und ich muss sagen, mich freut, dass sie mal etwas Frisches versuchen. Nach Jak and Daxter ist das hier der erste Ausflug zurück ins All und selbst, wenn Roboter und Nahkampfwaffen nicht die Kombination ist, die es für gewöhnlich leicht bei mir hat, hat das Gezeigte doch zumindest einen Stil, der neugierig macht.

Nun ist aber auch Teil dieses Stils, dass das Setdesign und die Ausstattung nicht zu knapp mit Product Placement gefüllt sind. Jordans Raumschiff ist ein Porsche, sie trägt Adidas, ein Sony CD-Wechsler spielt Pet Shop Boys’ Actually, erschienen auf EMI. Als die “linke Zecke” dieses Magazins bin ich der Letzte, der die überbordende Kommerzialisierung unseres Mediums in Schutz nehmen wollen würde. Und doch existiert es – das kreative Argument für Werbung wie diese.

Zurück in die Zukunft von 1982

Als 1982 Blade Runner erschien, war auch dieser Film voller futuristischer Werbetafeln real existierender Marken. Atari war da zu sehen, Coca-Cola wohl am prominentesten, aber auch Pan-Am, Cuisinart, Polaroid, Peugeot oder Johnny Walker waren Dinge aus “unserer” Welt, transportiert in die ferne Zukunft von 2019, in der Autos längst fliegen gelernt hatten (tankten sicher auch Diesel!). Als mein Geist noch unschuldiger war, signalisierte mir das vor allem eines: Das hier ist keine Fantasiewelt à la Star Wars, es ist unsere Zukunft.

Nun ist bei der Implementierung dieser Marken definitiv Geld geflossen, das Sonys Finanzabteilung nur zu gern zur Finanzierung einer dermaßen teuren Entwicklung annimmt. Daran führt kein Weg vorbei und es wäre töricht, sich nicht zumindest zu sorgen, ob an irgendeiner Stelle kreative Prozesse gebeugt wurden, um möglichst viele Sponsoren zu integrieren. Sicherlich hätte man diese Botschaft auch auf anderem Wege absetzen können, “It’s a sin” aus den Lautsprechern von Jordans irrsinnig noblem Raumschiff ist ja schon ein gewaltiger Wink, “wo” wir uns befinden. Aber letztlich können wiedererkennbare Signale, wie es Firmenlogos auch sind, definitiv eine inhärente Glaubwürdigkeit schaffen.

Würd' ich auch anziehen.

Sie sind ein Schmiermittel, auf dem man ein bisschen reibungsloser in eine Fantasiewelt schlittert. Ob wir wollen oder nicht: Manchmal sind drei Streifen auf einem Schuh ein sehr direkter Draht zwischen uns und einem Stück fiktiver Realität, das uns als Entertainment oder anregende Zerstreuung dienen soll. “Kenn’ ich!”, “gibt’s!”, schießt uns dann durch den Kopf, der sich in der Sicherheit einer Welt wirkt, die zumindest annähernd nach den gleichen Regeln funktioniert wie unsere. Es ist albern, aber so ticken wir Affen nun mal.

Ich hoffe, sie übertreiben es nicht – und ich würde lügen, wenn ich behauptete, dass ich das unbedingt in mehr Spielen sehen wollen würde. Der Reflex dagegen ist ein gesunder. Aber bei Blade Runner hat es funktioniert – und Regisseur Ridley Scott war ja sogar ursprünglich Werbefilmer. Die Frage ist nur, ob Naughty Dog das ebenso geschickt handhabt, dass es nicht wie eine plumpe Produktschau rüberkommt. Das werden wir erst sehen, wenn das Spiel an sich näher rückt. Wann das ist, darüber schweigt sich der Ankündigungstrailer bislang aus.