Inzoi: Vergesst die Sims und alle anderen Lebenssimulationen

Wer hätte gedacht, dass der nächste Hit in Sachen Lebenssimulationen vom gleichen Entwickler kommt, wie der Battle-Royale-Shooter PUBG: Battlegrounds? Also auf meiner Bingokarte 2024 stand das nicht. Aber nachdem ich auf der Gamescom in den Genuss der Demo gekommen bin, kann ich es nicht mehr leugnen: Sims ist Geschichte und Inzoi ist mehr als nur eine K-Pop-Version dessen. Grafik, Gameloop, Optimierungsmöglichkeiten und die Tatsache, dass man seine Zois über die Karte nahtlos in Parks, zur Arbeit oder in den nächsten Supermarkt zum Einkaufen mit WASD steuern kann, gaben mir den endgültigen Überzeugungsschlag.

Nachdem ich mich am Stand dazu zwingen musste, mich vom Spiel zu trennen, weil ich wusste, dass ich sonst die ganze Nacht in der Halle mit der Riesenkatze verbringen würde, was mir klar: Inzoi ist genau das Sims, was ich mir als Kind vorgestellt habe. Nun konnte ich meine kindlichen Vorstellungen tatsächlich spielerisch umsetzen und das ohne Mods, die ich mir mühselig aus dem Internet fische. Ein einstündiges Gespräch mit dem Produzenten Hyungjun 'Kjun' Kim machte mir außerdem klar, warum das Konzept so gut funktioniert, denn schnell bemerkte ich, dass Kjun mindestens genauso viele schlaflose Wochen mit Sims verbracht haben muss, wie ich. Er macht auch keinen Hehl draus, EAs Lebenssimulation als klare Inspiration für Inzoi zu benennen.

Aber diese Sache mit AI

Fangen wir doch erstmal beim Essenziellen an, der Lebenssimulation: Die funktioniert erstmal, wie jede andere auch. Zuerst erstellt eine Figur. Inzoi bietet dabei einen besonders ausführlichen Charakter-Editor, in dem ihr das Alter und Lebensziele bestimmt, eine große Auswahl an Vorlagen zum eigenen Zoi habt und natürlich jeden Winkel des Gesichts sowie eine Menge Abschnitte des Körpers nach Belieben gestalten könnt. Jedes Feature, das nur im Ansatz Farbe enthält (wie Make-up, Nägel oder Accessoires) können durch ein Farbrad selbst bestimmt werden. Das gilt nicht für alle Kleidungsstücke, doch die meisten, sodass ich den Eindruck hatte, dass ich auch hier maximale Freiheiten habe.

Um eigene Muster auf der Kleidung zu erstellen, könnt ihr außerdem eine KI-Funktion nutzen. Ihr generiert dabei Bilder, indem ihr Sätze in das dazu vorbestimmte Fenster eingebt, beispielsweise "Ganz viele Kätzchen auf rosa Hintergrund in regelmäßigen Abständen. Comic-Stil." Und schon generiert Inzoi dieses Muster auf dem Pulli. Ich kann nicht glauben, dass ich das schreibe, aber das passiert nicht übers Internet. Krafton hat einen eigenen Server, um Lizenz-Probleme zu umgehen und optimiert eine eigene AI für genau solche Zwecke. Die ist laut Produzenten noch nicht perfekt, kann aber vor allem gut Waffen darstellen, denn dafür hat sie durch PUBG bereits sehr viel Input. Aber auch Tiere machten einen guten Fortschritt, so Kjun.

Sogar die Psyche des Zois kann kleinteilig bestimmt werden, dafür müsst ihr euch aber lange durch Menüs lesen und dafür hat mir die Zeit einfach nicht gereicht. Generell lässt sich aber sagen Inzoi versucht für euch so viele Schrauben, wie möglich drehbar zu machen, um euch so viele Optionen, wie möglich zu ermöglichen. Und es funktioniert sehr gut: "Hätten wir es geschafft, den Alterungsprozess nahtlos zu simulieren, hätten wir es hier ebenfalls so eingebaut. Allerdings war das technisch unmöglich. Das wird auch so schnell keiner hinbekommen", erklärte mir Kjun.

Natürlich fasziniert bei Inzoi vor allem die Technik. Die Lebenssimulation sieht mit der Unreal Engine 5 beinahe zu realistisch aus und beim Erstellen meiner Figur überkommt mich sehr oft das 'Uncanny Valley' bei dem mein Kopf nicht ganz verarbeiten kann, wieso diese Zois keine echten Menschen sind, wenn sie sich ausnahmsweise unnatürlich bewegen. Der richtige Schockmoment entsteht aber beim Spielen, denn wie das Team es geschafft hat, eine offene Welt zu simulieren, bei der man ohne Ladezeiten und mit minimal nachladenden Texturen mit der Maus über die Karte gehen, dabei in jedes Gebäude schauen, jeden Park überarbeiten oder beispielsweise den Strand verändern kann, bleibt für mich ein Rätsel. Zeitgleich kann man sogar das Bearbeitungsmenü aufrufen und beispielsweise alle Bäume verändern, die Anzahl der Tiere auf der Karte oder YouTube-Videos auf den Werbetafeln der Stadt laufen lassen (ihr gebt dabei die Links zu den Videos ein und könnt wirklich beliebige Videos auf diesen Tafeln abrufen) - und alles ohne eine Unterbrechung.

"Seamless" nennt Kjun diesen Prozess und erklärt, dass das Team sehr lange und hart arbeiten musste, um diese Vision ins Spiel umzusetzen, schließlich kann man bereits im aktuellen Build den eigenen Zoi auch selbst steuern, ein Auto kaufen lassen und mit dem Auto durch die ganze Stadt fahren, so wie in einem Open-World-Spiel quasi. Ach und ganz nebenbei öffnet Kjun während der Präsentation einen Ordner auf seinem PC und zeigt mir, dass er jede Bild-Datei im Spiel in ein 3D-Modell umwandeln kann. Diese Objekte können dann wie Möbel im Bearbeitungsmenü genutzt werden. Unser Beispiel war ein Bild von Naruto, dass wir als Statue ins Wohnzimmer des Zois gestellt haben und eine kleine Seife, die wir auf einen Badezimmertisch platzierten. Die Möglichkeiten mit so einer Funktion scheinen mir unendlich.

Das Geheimnis der vierten Wand

Zu allem Überfluss hat Inzoi auch noch eine Meta-Ebene. Der Gott, der diese kleinen Menschen steuert, seid natürlich ihr, der Spieler. Aber dieser Spieler hat eigentlich eine Geschichte, denn ihr seid ein Angestellter in der "AR Company" und habt scheinbar Gründe dafür, das Leben von Inzois zu simulieren. Auf einem Tablet. Wenn ihr im Hauptmenü ein wenig über den Bildschirm-Rand hinausschaut, werdet ihr eine Tastatur, euer Tablet mit der Inzoi-Welt, sogar euren Arbeitsvertrag und den Schreibtisch entdecken, an dem ihr arbeitet. Das hätte ja schon gereicht, aber es gibt noch mehr.

Erinnert ihr euch daran, dass euer Vertrag von einer Katze abgesegnet wurde? Na, in der Eingangsanimation, als die flauschige Katze eine magische Pfote auf das Papier gelegt hat und ihr im Anschluss eure Figur erstellen konntet! Das ist passiert, weil bei AR Company Katzen eure Bosse sind. Ja, ihr habt das schon richtig gelesen. So wie wir die Inzoi steuern, steuern die Katzen im Inzoi-Universum eigentlich uns, na ja, in Form von Vorgesetzten zumindest. Den Aufbau des Standes sehe ich nun mit anderen Augen, schaut auch nochmal genau hin:

Wer beobachtet die Menschen, die ihre Zois beobachten? | Image credit: Inzoi, Gamescom 2024, Eurogamer.de

Diese Tatsache wird im Spiel immer wieder aufgegriffen, denn über euer iPad könnt ihr auch mit den NPCs schreiben, die in der AR Company arbeiten. Beantwortet ihr die Fragen sinnvoll und reagiert ihr entsprechend, verraten sie immer mehr über die Zustände der Firma. Außerdem lernt ihr dadurch auch neue Mitarbeiter und weitere Katzen kennen. Ach und eure Inzois bemerken vielleicht auch im einen oder anderen Gespräch, dass irgendwas nicht stimmt. Ob sie aber die vierte Wand durchschauen, werde ich wohl erst bei Release oder in der nächsten Demo erfahren.

Wann Inzoi für den PC erscheint, steht noch nicht fest, allerdings wird ein EA-Release noch 2024 angestrebt. Ihr könnt noch bis Sonntag, den 25. August, eine Demo auf Steam ausprobieren.