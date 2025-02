Dragon Age: The Veilguard floppte, weil es kein Live-Service Game war - Klingt verrückt, aber genau das scheint EAs CEO zu denken

Dass Dragon Age: The Veilguard für Electronic Arts nicht den erhofften Erfolg einbrachte, wissen wir. Aber woran lag es? Vielleicht daran, dass es kein Live-Service-Game war?

Dragon Age: The Veilguard Genre: Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 31. Oktober 2024

Entwickler / Publisher: BioWare / Electronic Arts

Zumindest ist das ein Gedenke, der Electronic Arts' CEO Andrew Wilson durch den Kopf zu gehen scheint.

Was wäre wenn?

Während einer Telefonkonferenz zur Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen gab er an, dass das neueste Dragon Age nicht beim Publikum ankam. Ein Publikum, das "zunehmend nach Shared-World-Features und einem tiefgreifenderen Engagement verlangt".

Die Entwickler von Baldur's Gate 3 oder aktuell Kingdom Come: Deliverance 2 dürften mit diesem Gedankengang vermutlich nicht übereinstimmen, aber das nur am Rande.

"Dragon Age hatte einen qualitativ hochwertigen Start und wurde von Kritikern und denjenigen, die es gespielt haben, gut bewertet, fand aber in diesem hart umkämpften Markt nicht genügend Anklang bei einem breiten Publikum", sagt er.

"Historisch gesehen war Blockbuster-Storytelling der primäre Weg, wie unsere Industrie beliebte Franchises zu den Spielern gebracht hat", ergänzt EAs Finanzchef Stuart Canfield. "Die finanzielle Performance des Spiels unterstreicht die sich entwickelnde Branchenumgebung und bekräftigt die Bedeutung unserer Maßnahmen zur Umschichtung in Richtung unserer bedeutendsten und potenziell größten Chancen."

Das Interessante daran ist, dass es einen Zeitpunkt gab, an dem geplant war, aus Dragon Age: The Veilguard ein Live-Service-Game zu machen. Nach dem Erfolg von Star Wars Jedi: Fallen Order und dem Flop von BioWares Anthem entschied man sich jedoch dafür, daraus ein Singleplayer-Spiel zu machen.

"Im dritten Quartal erbrachten wir nicht die finanzielle Performance, die wir uns gewünscht oder erwartet haben", sagt Wilson. "Als führendes Unternehmen im Bereich der globalen Unterhaltung wissen wir, dass großartige Titel – selbst, wenn sie mit viel Sorgfalt entwickelt und ausgeliefert werden - manchmal unsere finanziellen Erwartungen verfehlen können."

Bis womöglich ein weiteres Dragon Age erscheint, dürften noch viele Jahre vergehen. Angesichts dieser Gedankengänge kann man gespannt sein, was nun mit Mass Effect 5 passiert, das sich nach wie vor in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Hält man hier an den aktuellen Plänen fest oder versucht man, das Spiel doch noch etwas umzukrempeln, damit es mehr von dem bietet, was das Publikum nach Ansicht von EA will? Die Zeit wird es zeigen.