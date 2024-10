Ist Dragon Ball Sparking! Zero zu hart? Spieler klagen über brutalen Schwierigkeitsgrad

Endlich ist Dragon Ball: Sparking! Zero im Early Access angekommen. Zeit also für ein paar knackige Kämpfe und Kamehameha-Schreie. Für einige Spieler ist es jedoch eher Frustgebrüll, denn der Singleplayer-Modus des Fighting-Titels ist ihnen schlicht zu schwer.

Großer Affe Vegeta macht euch das Leben zur Hölle

Dragon Ball: Sparking! Zero von Bandai Namco erscheint offiziell am 11. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Das Kampfspiel bietet euch das legendäre Gameplay der Budokai-Tenkaichi-Serie und eine riesige Auswahl an Charakteren, die alle ihre ganz individuellen Fähigkeiten nutzen.

Auf der offiziellen Website zum Spiel ist von "Strahleneinschlägen, Sprintangriffen, blitzschnellen Bewegungen und planetenvernichtenden ultimativen Angriffen" die Rede.

Wer die Deluxe- und Ultimate-Edition des Titels gekauft hat, kann schon jetzt in Dragon Ball: Sparking! Zero einsteigen und sich die Fäuste warmprügeln. Doch nicht nur ihr habt einen muskulösen Bizeps, auch die Gegner lassen die Muckis spielen und das vielleicht sogar zu sehr.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Besonders im Einzelspielermodus kam es laut Fans zu vielen frustrierenden Situationen. Auf Reddit bezeichnen die Spieler den Schwierigkeitsgrad sogar als "fast unmöglich". Der Kampf gegen "Großer Affe Vegeta" soll dabei eines der schwersten Aufeinandertreffen im Singleplayer-Modus sein.

Einige Spieler raten den frustrierten Nutzern, dass sie sich nur genug Zeit nehmen müssen und im Trainingsmodus erst einmal üben sollten. Dem entgegen stehen Kommentare wie dieser hier:

"Ja, die KI ist wahnsinnig. Nicht nur, dass sie sofort auf jeden Tastendruck reagieren kann, den man ausführt, sondern wenn deine Sicht verdeckt ist, ist es ein freies Spiel für die KI und sie sperren dich mit einer Combo ein, aus der du nicht mehr herauskommst, aber die KI bricht deine Combo immer sofort. Ich habe so viel Zeit im Training verbracht, um herauszufinden, wie sie das machen, aber ich hatte kein Glück. Ganz zu schweigen von dem ständigen Super-Spam."

Und dem stimmen viele andere Spieler zu. Einige sagen sogar offen, dass sie teilweise sogar aufgegeben und lieber einen anderen Teil der Geschichte weitergespielt haben, als sich weiter vom Großen Affen Vegeta Windelweich prügeln zu lassen.