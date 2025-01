Ist Final Fantasy VII Rebirth nicht schon Film genug? Produzent Kitase wäre von einer Kino-Rückkehr des Universums jedenfalls begeistert – und Hollywood wohl auch

Yoshinori Kitase, Brandmanager von Final Fantasy 7 und ein alter Hase bei Square Enix, hat den Wunsch nach einer neuen Film- oder TV-Adaption des beliebten Rollenspielklassikers geäußert. Kitase, bekannt als Regisseur von Final Fantasy 6, 7 und 8 sowie als Produzent der aktuellen Remake-Trilogie, machte in einem Interview deutlich, wie sehr ihm die Welt von Final Fantasy 7 am Herzen liegt.

Final Fantasy Rebirth Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PS5,PC

Release: 29.Februar 2024

Entwickler / Publisher: Square Enix / Square Enix

In Hollywood soll das Interesse da sein

Kitase stellte jedoch klar, dass es derzeit keine offiziellen Pläne gibt. "Wir haben nichts Offizielles geplant und das ist nur mein persönlicher Wunsch, aber ja, ich habe von verschiedenen Hollywood-Regisseuren und Schauspielern gehört, die Final Fantasy 7 spielen, und viele Autoren respektieren den Titel auch", erklärte er gegenüber Danny Peña.

Er berichtete, dass einige Hollywood-Regisseure und Schauspieler große Fans des Universums seien und betonte, dass er sich gut vorstellen könnte, dass diese eines Tages ein neues Projekt realisieren. "Ich habe von einigen Autoren gehört, die sich sehr für die Serie interessieren und die das Final Fantasy 7-Universum lieben“, fügte er hinzu. „Und ja, ich persönlich würde gerne etwas sehen, das von diesen Machern kommt, in Form eines Films oder einer Art visueller Arbeit."

Final Fantasy VII Advent Children kam 2023 zurück

Kitase war bereits an der Filmadaption Final Fantasy 7: Advent Children aus dem Jahr 2005 beteiligt, die die Geschichte des Spiels fortsetzte. 2023 wurde der Director’s Cut (Advent Children Complete) in ausgewählten US-Kinos gezeigt, was Fans des Universums besonders freute.

Überhaupt stehen sind Freunde von Final Fantasy gerade gut bedient. Aktuell sehen Spielerinnen und -Spieler dem Release von Final Fantasy VII Rebirth am 23. Januar 2025 auf dem PC entgegen. Und auf dem iPad und iPhone macht gerade über Apple Arcade eine gute Version von Final Fantasy 4 3D Remake von sich reden.

Es bleibt also abzuwarten, ob Cloud noch einmal auf die große Leinwand kommen wird. Material in Form von Büchern und Spin-offs gäbe es ja genug. Final Fantasy VII Ever Crisis bringt am 15. Januar 2025 euren Lieblingspiloten Cid endlich in euer Team.