Luigi's Mansion 3 ist das technisch beeindruckendste Spiel der Nintendo Switch, sagen Technik-Experten

Die Nintendo Switch ist die langlebigste Heimkonsole von Nintendo und hat kürzlich den bisherigen Rekord des Nintendo Entertainment Systems (Famicom) mit 2.686 Tagen übertroffen.

Obwohl die Switch 2 noch nicht erschienen ist, wird die aktuelle Hybridkonsole weiterhin verkauft, wenngleich eine Ankündigung der neuen Konsole in den nächsten Wochen oder Monaten erwartet wird. Um schon einmal einen Blick zurück zu werfen, hat Digital Foundry einige der technisch beeindruckendsten Spiele für die Nintendo Switch ausgewählt.

Luigi's Mansion 3 an der Spitze

Das ist eine persönliche Auswahl von Digital Foundrys John Linneman und Oliver Mackenzie. Sie sind der Ansicht, dass Nintendo und seine Entwicklungspartner in einigen Fällen Erwartungen übertroffen haben, die durch die Hardware der Switch selbst gesetzt wurden.

Diese verwendet denselben Prozessor wie Nvidias Shield Android TV, jedoch mit deutlich reduzierten Taktraten. Trotz der veralteten Technologie und begrenzten Speicherbandbreite haben einige Studios beeindruckende Ergebnisse mit ihren Spielen erzielt. Ein herausragendes Beispiel dafür ist nach Ansicht von Digital Foundry Luigi's Mansion 3.

Was die visuellen Ambitionen und Leistungen anbelangt, bezeichnet Digital Foundry Luigi's Mansion 3 als "phänomenal". Das Entwicklerstudio Next Level Games habe damit etwas "sehr Besonderes" abgeliefert, "das die Fähigkeiten der Switch-Hardware vermeintlich übertrifft".

"Die Echtzeit-Beleuchtung des Spiels ist brillant, mit beeindruckenden Schatten werfenden Blitzlichtern, Screen-Space Ambient Occlusion und einer exzellenten Annäherung an Bounce-Beleuchtung", heißt es. "Was die Switch hier leistet, ist mit den Ergebnissen vergleichbar, die man auf weitaus leistungsfähigeren Plattformen sieht. Das gilt auch für das Rendering der Charaktere, mit Skin-Shading-Techniken, die sich mit CGI-Filmen messen können, während vollständige geometrische Reflexionen selten in einem Spiel zu sehen sind, schon gar nicht in einer Switch-Version."

Next Level Games sorge für ein "exzellentes Art-Design", das sich auch mit seiner Detailverliebtheit und der Abwechslung auf das Umgebungsdesign erstrecke. Ebenso beeindruckend sei das Physik-System, insbesondere im Zusammenspiel mit dem Schreckweg.

"Wir vermuten, dass die relativ statischen Kamerawinkel den Entwicklern Spielraum geben, um jede Szene sorgfältig zu budgetieren, aber Tatsache ist, dass wir eine Grafik und Effekte sehen, die man auf der Switch nur selten zu sehen bekommt, die großartig aussehen und mit ziemlich konstanten 30 Bildern pro Sekunde flüssig laufen", meint Digital Foundry.

"Vielleicht ist dieses Spiel an euch vorbeigegangen, aber wenn ihr sehen wollt, wie Nintendos Hardware intelligent eingesetzt wird und atemberaubende Ergebnisse liefert, dann empfehlen wir euch Luigi's Mansion 3."

Was weitere beeindruckende Switch-Spiele anbelangt, erwähnt man außerdem noch Fast RMX, Metroid Prime Remastered, Super Mario Bros Wonder, The Touryst, Xenoblade Chronicles 3, Super Mario RPG, Paper Mario: The Origami King, Super Mario Odyssey, Metroid Dread sowie The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom.