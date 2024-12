Ist Path of Exile 2 mit dem Steam Deck kompatibel? Die lange Antwort

Könnt ihr Path of Exile 2 auf dem Steam Deck spielen? Für Handheld-Spieler schwebt ein großes Fragezeichen über dem düsteren Hack'n'Slay-Spiel von Grinding Gear Games. Am 6. Dezember 2024 erschien es im Early Access und ist seitdem für Spieler auf PC, der PlayStation 5 und der Xbox Series spielbar. Doch wie sieht es mit der Kompatibilität für das Steam Deck aus? Bisher gibt es aufgrund der Testphase des Spiels noch keine offizielle Bewertung für Path of Exile 2.

Path of Exile 2 auf dem Steam Deck?

Bisher ist die Kompatibilität von Path of Exile 2 mit dem Steam Deck ungewiss. Doch Spieler können sich sicher sein, dass Grinding Gear Games weiterhin daran arbeitet. Im Sommer, so das Team, sollen Spieler Path of Exile 2 ohne Probleme auf Handheld-PCs spielen können. Das berichtet PCGamesn.

Dabei sind die Mindestanforderungen von Path of Exile 2 auf dem PC nicht besonders hoch. Mit einer Nvidia GTX 960 und einem Prozessor mit mindestens 2,8 GHz seid ihr bereits dabei. Besser ist hier natürlich die empfohlene RTX 2060 und ein Intel i5-10500. Doch selbst das sollte das Steam Deck locker schaffen, besonders bei dem kleinen Bildschirm.

Bei der Frage nach der Steam-Deck-Kompatibilität können Spiele folgenden Status erreichen: verifiziert, spielbar, nicht unterstützt und unbekannt. Getestet werden insgesamt vier Kategorien. Diese sind Eingabe, Nahtlosigkeit, Anzeige und Systemunterstützung. Weit über 14.000 Spiele sind derzeit für das Steam Deck verifiziert.

Obwohl der Early Access die Spieler mindestens 28 Euro kostet, wurden die Server von Path of Exile 2 zum Start am 6. Dezember völlig überflutet. Der Entwickler warnte bereits vor dem Startschuss vor langen Warteschlangen - und er sollte Recht behalten. Inzwischen wurden die Server-Kapazitäten erhöht, und der Weg in die düstere Spielwelt, ist ohne Wartezeit aus der Hölle erreichbar.

Auch hat sich Grinding Gear Games die Kritik aus dem Early Access zu Herzen genommen und etwas an den Drop-Raten herumgeschraubt, damit sich Path of Exile 2 belohnender anfühlt.