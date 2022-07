It Takes Two: Doppelten Spaß zum halben Preis gibt es für kurze Zeit auf Steam

Das Game of the Year aus dem letzten Jahr könnt ihr euch bis zum 7. Juli für einen Bruchteil des Vollpreises holen. Ganze 60 Prozent ist das geniale Koop-Spiel auf Steam heruntergesetzt.

Bei It Takes Two stimmt einfach alles

Wer It Takes Two noch nicht kennt, sollte dringend mal ein Date ausmachen, denn der Titel hat nicht umsonst den GOTY-Award und den Steam-Preis für das beste Koop-Spiel gewonnen. Mich hat das Spiel extrem begeistert, wie ihr im Test nachlesen könnt. Unsere Goldmedaille hat sich Hazelights Titel auf jeden Fall verdient.

Worum geht es? Ein kleines Mädchen wünscht sich, dass sich ihre streitenden Eltern nicht scheiden und schwups verwandeln sich diese in kleine Puppen und müssen zurück zu ihrer Tochter finden. Als winzige Figuren werden dabei die vermeintlich niedlichen Eichhörnchen oder der kaputte rachsüchtige Staubsauger zu Feinden, die nur mit einem guten Teamwork geschlagen werden können.

Mit Fidget Spinnern durch Hüpfburgen surfen? Aber jeden Tag wieder liebes Hazelight!

Ein verrücktes Buch, mit einem übermäßigen Mitteilungsdrang, hilft dem Ehepaar mit Scheidungswunsch dabei ihre Beziehung zu reparieren. Zu zweit schlüpfen die Spieler in die Rolle von Cody oder May und erhalten eigene Fähigkeiten, die nicht selten in Kombination genutzt werden müssen, um Hindernisse zu überwinden oder Gegner zu bekämpfen.

Auch wenn die beiden sich viel in den Haaren liegen und mit Vorwürfen überschütten, ist die Liebe zu ihrer Tochter doch größer und die beiden erleben eine unfassbar lustige Reise. In jedem Zimmer und dem Garten gibt es viel Neues zu entdecken - klar, die beiden sehen sich mit riesigen Kuscheltieren, Bauklötzen, Hammern und Fröschen konfrontiert - aber auch viele schöne Erinnerungen, die beinahe in Vergessenheit gegangen wären.

Alltagsgegenstände werden grandios vermenschlicht und entlocken einem, wie der Staubsauger, hier und dort sogar etwas Mitleid, während die Angst gegenüber Wespen auf ein noch nie dagewesenes Level gehoben wird. Der Humor und die Abwechslung in den vielen Level ist einfach nur toll. Die 15 Stunden sind bei mir wie im Flug vorbeigegangen. Ich habe auch definitiv vor, das Spiel noch einmal zu zocken.

Ja, so primitiv leben Eichhörnchen auch nicht mehr. Zumindest in It Takes Two haben sie die Wände mit fluoreszierenden Höhlenmalereien geschmückt.

Doppelt und dreifach gespart

Besonders wer auf ein paar kleine Knobeleien steht, wird sehr viel Spaß mit It Takes Two haben. Wichtig ist nur, dass ihr einen Spieler Nummer zwei habt. Allein könnt ihr den Titel nicht spielen. Zum Glück muss nur einer der beiden Spieler den Titel besitzen. Da habt ihr gleich dreifach gespart.

Auf Steam müsst ihr aktuell nur 15,99 Euro statt die vollen 39,99 Euro zahlen und könnt zu zweit auf die abenteuerliche Reise gehen. Bis Donnerstag ist das Spiel noch reduziert. Wenn ihr das Spiel erst einmal nachgeholt habt, werdet ihr euch sicher auch darüber freuen, dass bereits an einem Film zu It Takes Two gearbeitet wird.

Ein paar weniger quietsche Szenarien gibt es ebenfalls, auch wenn kein Blut vergossen wird - zumindest kein menschliches.

Auf der Xbox kommt ihr sogar noch günstiger weg, wenn ihr den Game Pass besitzt. Hier könnt ihr den Titel ganz ohne zusätzlichen Aufpreis zahlen.