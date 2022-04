It Takes Two: Dwayne Johnson als Produzent und Schauspieler im Film zum Spiel?

Dass es einen Film zum gefeierten It Takes Two von Hazelight Studios geben soll, wissen wir bereits seit Januar. Nun gibt es erste Berichte über einige Beteiligte an dem Filmprojekt.

Viele bekannte Größen sind am Film beteiligt

Wie Variety exklusiv erfahren haben will, kümmert sich Amazon um die Umsetzung des Films. Produzent wird ein Schauspieler, der möglicherweise auch selbst eine Hauptrolle im Abenetuer der zu winzigen Puppen verwandelten Eltern May und Cody einnimmt. Die Rede ist von Dwayne "The Rock" Johnson.

Ob das bekannte Gesicht tatsächlich selbst im Film mitspielen wird, sei allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

An seiner Seite produziert auch Josef Fares von Hazelight den Streifen zum meisterhaften Spiel des kleinen Studios.

It Takes Two bietet eine familienfreundliche Geschichte mit viel Humor. Perfekt für ein großes Filmprojekt, das die Massen erreichen soll - auch abseits der Gaming-Fans.

Das Projekt nehme aktuell eine "vorrangige" Rolle bei den Amazon Studios ein. Auch d2j Entertainment und Johnsons Seven Bucks Studios, das etwa für Jumanji verantwortlich war, beteiligen sich.

Ebenfalls zum Projekt beitragen werden die Sonic-Filmautoren Pat Casey und Josh Miller, die die zauberhafte Geschichte für Film und Fernsehen adaptieren sollen.

Wer It Takes Two noch nicht gespielt hat, dem empfehle ich dieses großartige Indie-Game nur wärmstens - es hat ja nicht umsonst letztes Jahr den GOTY-Award gewonnen.

Das Koop-Rätselabenteuer begeistert mit immer neuen Levels und Herausforderungen, die auch nach vielen Stunden nicht langweilig werden. Viel Humor und witzigen Ideen sowie einer einfühlsamen Geschichte mit ein paar kleinen makaberen Szenen, die mich böse zum Lachen gebracht haben, sind ebenfalls an Bord. Der Film hat aus diesem Grund echt hohe Erwartungen zu erfüllen. Enttäuscht mich also nicht!