It-Takes-Two-Macher zeigen neues Koop-Abenteuer Split Fiction: Zwischen Fantasy und Sci-Fi

Das erfolgreiche Koop-Prinzip von It Takes Two ist etwas, das mir auf ewig im Kopf bleiben wird. Vielleicht ist neben den schönen Erinnerungen, die das Spiel des Jahres 2021 in mir ausgelöst hat, ja noch Platz für einen zweiten Titel. Josef Fares stellt Split Fiction auf den Game Awards vor.

Split Fiction trägt die It-Takes-Two-Gene weiter

Der Gründer des Entwicklers Hazelight Studios stand höchstpersönlich auf der Bühne, um das neue Spiel des Studios vorzustellen. Selbstbewusst pries er den Titel an, der an den Erfolg von It Takes Two anknüpfen soll. Der Name des Koop-Abenteuers ist Split Fiction.

Zu zweit könnt ihr hier zwischen einer Fantasy und einer Sci-Fi-Welt hin und her wechseln, Hindernisse und Gegner bezwingen und Rätsel lösen. Der Trailer zeigt ein buntes und wildes Abenteuer mit RGB-Snowboards, Sci-Fi-Motorrädern, Drachen, Trollen und süßen Fantasy-Dörfern.

Die beiden Charaktere, die ihr spielen könnt, heißen Mia und Zoe, die eigentlich Rivalinnen sind und gemeinsam in einer Spielsimulation landen, die die beiden geschrieben haben. Ab sofort müssen die beiden jedoch zusammenarbeiten. Das grobe Prinzip erinnert also an It Takes Two, wo die zerstrittenen Eltern eines Kindes wieder zusammenfinden müssen, um zurück in die Realität zu gelangen.

Ihr findet Dracheneier. Diese Wesen folgen euch in der Fantasywelt und wachsen heran. Ihr könnt später sogar auf ihnen fliegen. In einem anderen Level erhaltet ihr Exo-Suits oder könnt verschiedene Objekte hacken. Ihr könnt auch als Schweinchen spielen. Wie auch bei It Takes Two braucht ihr nur einmal das Spiel zu kaufen und könnt euren Koop-Partner per Friends-Pass kostenlos dazu holen.