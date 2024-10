Horizon Zero Dawn Remastered: Ärger vorprogrammiert? PC-Version benötigt PSN-Account

Beim Open-World-Action-Adventure Horizon Zero Dawn Remastered ist wohl Ärger vorprogrammiert, denn Sony wird auch dafür einen PSN-Account voraussetzen.

Das sagen bereits die Produktseiten des Remasters auf Steam und im Epic Games Store explizit (via IGN).

Kritik an PSN-Pflicht

Zuletzt hatte die Voraussetzung eines PSN-Accounts bei PC-Versionen von Sony-Spielen immer wieder für Ärger gesorgt.

Teile der Community kritisierten zum Beispiel God of War Ragnarök dafür, dass es als Singleplayer-Spiel ohne Verknüpfung eines PSN-Accounts nicht spielbar ist.

Ein Modder hatte diese Account-Pflicht schnell umgangen, seine Mod jedoch aufgrund von Bedenken bezüglich einer Reaktion von Sony darauf wieder entfernt.

Was für PlayStation-Besitzerinnen und -Besitzer weniger ein Problem darstellt, bedeutet für alle anderen nun mal die Einrichtung eines weiteren Accounts. Damit geht auch einher, dass das Spiel in Ländern, in denen das PlayStation Network offiziell nicht verfügbar ist, nicht angeboten wird.

Somit ist es durchaus wahrscheinlich, dass es auch bei Horizon Zero Dawn Remastered wieder negative Kritiken und Reviews aus diesem Grund geben wird. Anfänglich war das, wie erwähnt, bei God of War Ragnarök ebenfalls der Fall, mit "größtenteils positiven" Reviews auf Steam hat es das Spiel aber recht gut überstanden.

Unterdessen ist die Complete Edition von Horizon Zero Dawn nicht mehr auf Steam und im Epic Games Store verfügbar. Beide Produktseiten sind zwar noch online, die Complete Edition lässt sich jedoch nicht mehr kaufen. Auf Steam wird obendrein direkt auf das Remaster verwiesen.

Im PlayStation Store ist diese Edition weiterhin erhältlich, wenngleich der Preis dafür nach der Ankündigung des Remasters deutlich erhöht wurde.

Horizon Zero Dawn Remastered erscheint wiederum am 31. Oktober 2024 für PC und PlayStation 5 und wird 49,99 Euro kosten. Wer Horizon Zero Dawn bereits besitzt, kann jedoch für 9,99 Euro ein Upgrade auf das Remaster kaufen.