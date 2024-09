Star Wars Fans trauern: Er sprach Darth Vader - Der legendäre James Earl Jones ist tot

Mehr als vier Jahrzehnte lang war James Earl Jones die Stimme von Darth Vader, nun ist er im Alter von 93 Jahren gestorben.

Sicherlich seine bekannteste Rolle, auch wenn er dort nie selbst zu sehen war, da er nicht Vaders Anzug trug.

Ein vielfältiger Schauspieler

Abseits dessen sprach er zum Beispiel auch Mufasa in Der König der Löwen oder hatte Gastrollen bei den Simpsons.

Als Schauspieler in Aktion sehen konnten man ihn in Filmen wie Conan der Barbar, Der Prinz aus Zamunda oder Jagd auf Roter Oktober, außerdem spielte er General Solomon in Command & Conquer: Tiberian Sun.

Thank you for everything, James.



A statement from George Lucas and Lucasfilm: https://t.co/ieEdG0k5zY pic.twitter.com/8L99EeNwuU — Star Wars (@starwars) September 10, 2024

"James Earl Jones ist einer der vielseitigsten und talentiertesten Schauspieler unserer Zeit, mit einem ikonischen Schaffen in Film, Bühne und Fernsehen", kommentiert Lucasfilms Kathleen Kennedy.

"Der bedrohliche Bariton, mit dem er Darth Vader verkörperte, wird von den Fans für immer geliebt und als eine der größten Schurkendarstellungen des Kinos angesehen werden. Seine souveräne Präsenz auf der Leinwand und seine warmherzige Persönlichkeit abseits der Leinwand werden wir sehr vermissen."

"James war ein unglaublicher Schauspieler, eine einzigartige Stimme, sowohl in der Kunst als auch im Geist", sagt George Lucas. "Fast ein halbes Jahrhundert lang war er Darth Vader, aber das Geheimnis von allem ist, dass er ein wunderbarer Mensch war. Er verlieh all seinen Rollen Tiefe, Aufrichtigkeit und Bedeutung. Zu den wichtigsten gehörte, dass er ein hingebungsvoller Ehemann für die verstorbene Ceci und Vater für Flynn war. James wird von so vielen von uns vermisst werden - von Freunden und Fans gleichermaßen."

Dabei war Jones nicht die erste Wahl von George Lucas für die Rolle: "Es wird gemunkelt, dass er an Orson Welles dachte", wird Jones von der offiziellen Star Wars-Webseite zitiert. "Und dann dachte er wahrscheinlich, dass Orson zu bekannt sein könnte, also entschied er sich für eine Stimme, die in Mississippi geboren, in Michigan aufgewachsen und ein Stotterer war. Und das war zufällig meine Stimme."

"Die Technik bei der Aufnahme dieser Stimme bestand darin, sie innerhalb sehr strenger Grenzen des Tonfalls zu halten, und es gab keine Möglichkeit, die Stimme mit Bewusstsein zu erhellen. Tatsächlich war es meine Aufgabe, das Bewusstsein aus Darth Vaders Stimme herauszuhalten - die ganze Menschlichkeit aus ihr zu nehmen."