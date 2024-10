James McAvoy verrät: Secret of Mana ist sein Lieblingsspiel

James McAvoy, bekannt aus den X-Men-Filmen, hat kürzlich sein Lieblingsspiel verraten. Während eines Promo-Events für seinen neuen Film Speak No Evil nannte er das Rollenspiel Secret of Mana. Diese überraschende Enthüllung sorgte für Begeisterung in der Gaming-Community, da McAvoy bisher eher für seine Filmrollen als für seine Gaming-Leidenschaft bekannt war.

McAvoy überrascht mit seiner Spielewahl bei Hot Ones Versus

Bei einem Auftritt bei Hot Ones Versus, einem beliebten Format auf YouTube, sprach James McAvoy über sein Lieblingsspiel. Der Schauspieler betonte, dass Secret of Mana ein "cooles", aber doch "nischenhaftes" Spiel sei. Secret of Mana ist ein RPG von Square Enix, das ursprünglich 1993/94 für das Super Nintendo Entertainment System erschien und seitdem Kultstatus erreicht hat. McAvoys Co-Darstellerin Mackenzie Davis hatte offenbar eine andere Vorstellung von McAvoys Spiele-Vorlieben und konnte nicht erraten, dass es sich um ein klassisches RPG handelt. Stattdessen tippte sie auf Spiele wie Wolfenstein 3D, Donkey Kong Country, Mortal Kombat oder Zelda, die eher zu den bekannteren Titeln der 90er-Jahre zählen.

On a recent episode of Hot Ones, James McAvoy revealed his favourite game of all time is #SecretofMana! Thank you for being such a fan, James!



Watch the full episode here: https://t.co/JTlxYWFqHS pic.twitter.com/klLw9QWJVd — Mana Series (@ManaGame) October 18, 2024

Secret of Mana im Rampenlicht während der Promo für Speak No Evil

McAvoy erwähnte Secret of Mana während der Promotion seines neuen Films Speak No Evil, einem psychologischen Horror-Thriller, der bald in die Kinos kommt. Das Gespräch über das Spiel fand nicht nur bei den Zuschauern Anklang, sondern wurde auch auf den offiziellen Social-Media-Konten der Mana-Reihe geteilt, was zu einem kleinen Hype in der Gaming-Community führte. Viele Fans freuten sich über die unerwartete Anerkennung eines Klassikers und lobten McAvoy für seine Wahl.

Möchtet ihr Secret of Mana auch mal spielen, so könnt ihr das auf der PlayStation 4, Mobile und PC tun. Switch-Spieler können sich die Collection of Mana erwerben, in der der Titel enthalten ist.

James McAvoy zeigt sich als leidenschaftlicher Gamer mit einer Vorliebe für Retro-RPGs. Die Erwähnung von Secret of Mana brachte wieder Aufmerksamkeit auf das Spiel, das bis heute als Klassiker gilt. Fans und Gaming-Communities freuen sich über diesen unerwarteten Einblick in McAvoys persönliche Spiele-Vorlieben.