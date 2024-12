Januar-Angebote im PlayStation Store: Die besten Deals für PS5 - Spart bis zu 75 Prozent

Warum auf den Januar warten? Im PlayStation laufen schon jetzt die neuen Januar-Angebote. Und hier erwarten euch jede Menge Rabatte. Sony lockt euch mit Rabatten von bis zu 75 Prozent und hat insgesamt mehr als 5.000 Angebote zu bieten.

Ihr bekommt hier Spiele, Erweiterungen und mehr für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 zum günstigeren Preis, die Aktion läuft bis zum 7. Januar 2025 um 0:59 Uhr.

Nachfolgend picken wir einige der besten und interessantesten Angebote für euch heraus:

Dragon Age: The Veilguard (47,99 €, 40 Prozent Rabatt)

Die Welt von Thedas erwartet euch, doch es gibt ein paar Probleme. Zwei korrupte alte Götter wurden aus ihrem Gefängnis befreit und drohen nun, die Welt für immer zu verändern. Ihr stellt euch ihnen in den Weg, aber natürlich nicht alleine, sondern mit Mitstreitern und Freunden an eurer Seite. Gemeinsam mit ihnen gibt es viele Probleme zu lösen.

Silent Hill 2 Remake (48,99 €, 30 Prozent Rabatt)

Bloober Teams Neuauflage von Konamis Klassiker schickt euch einmal mehr nach Silent Hill. Denn ihr habt einen Brief eurer verstorbenen Frau erhalten, der euch exakt dorthin führt. Dort müsst ihr herausfinden, was dahinter steckt und was sonst noch so alles in Silent Hill passiert.

Rettet in Dragon Age die Welt vor korrupten alten Göttern.

Hogwarts Legacy (18,74 €, 75 Prozent Rabatt)

Taucht ein in die Welt von Hogwarts und erkundet nicht nur das Schloss selbst, sondern auch dessen Umgebung. Dort untersucht ihr magische Tierweisen, passt euren Charakter an, braut Tränke, meistert Zaubersprüche und verbessert eure Talente. Obendrein seid ihr noch der Schlüssel zu einem uralten Geheimnis.

Baldur's Gate 3 (55,99 €, 20 Prozent Rabatt)

Lust auf ein spannendes D&D-Rollenspiel? In Baldur's Gate 3 habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen D&D-Völkern und -Klassen. Oder ihr erstellt euch eure ganz eigene Figur und erlebt mit dieser und ihren Begleitern spannende Abenteuer in den Vergessenen Reichen und darüber hinaus. Und das nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam mit anderen.

Star Wars Outlaws (51,99 €, 35 Prozent Rabatt)

Kay Vess strebt nach Freiheit. Aber dafür braucht sie Credits. Die fallen nicht einfach so vom Himmel, aber glücklicherweise bietet sich die Gelegenheit zu einem großen Raubzug. Dazu braucht es aber einige Vorbereitungen, wobei ihr ihr auf verschiedenen Planeten des Star-Wars-Universums und im Weltraum helft.

Palworld (21,74 €, 25 Prozent Rabatt)

Pokémon gibt es nicht auf der PlayStation, aber Palworld geht in eine ähnliche Richtung. Ihr sammelt Kreaturen, die hier aber auch verschiedene Aufgaben für euch erfüllen können und sogar Waffen tragen. Abseits dessen erkundet ihr die Spielwelt, sammelt Rohstoffe, stellt Sachen her und fangt immer mehr Pals für eure Sammlung.