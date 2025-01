Lust auf Drifts? Das Simcade-Rennspiel JDM: Japanese Drift Master erscheint in knapp zwei Monaten und lässt euch durch Japans Straßen cruisen

Das Simcade-Rennspiel JDM: Japanese Drift Master hat heute ein Release-Datum erhalten.

JDM: Japanese Drift Master Genre: Simcade-Rennspie

Plattform: PC

Release: 26. März 2025

Entwickler / Publisher: Gaming Factory / Gaming Factory, 4Divinity

Ab dem 26. März 2025 könnt ihr demnach auf Steam, GOG und im Epic Games Store über kurvenreiche Bergstraßen, durch malerische Landschaften und über städtische Autobahnen driften.

Ab auf die Straßen

Schauplatz des Spiels ist eine offene und fiktive japanische Präfektur namens Guntama. Die Welt erstreckt sich hier über insgesamt 250 Kilometer Hauptstraßen und soll "berühmte Touristenattraktionen mit legendären Hotspots der Autoszene" kombinieren.

"Von der Nachbildung des Himeji-Schlosses bis hin zum Guntama-eigenen Daikoku-Parkplatz – egal ob ihr Racing-Fans seid oder einfach nur durch die Straßen Japans cruisen wollt, hier gibt es immer etwas zu erleben", heißt es.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Dabei spielt ihr einen polnischen Fahrer namens Touma, der sich in der japanischen Street-Racing-Szene einen Namen machen möchte und sich voll in den Wettkampf stürzt. Währenddessen erwarten euch "Drama, Action und sogar eine Liebesgeschichte".

Die Geschichte wird hierbei durch In-Game-Events und durch einen Manga erzählt. Durch Teilnahme an Events schaltet ihr neue Seiten dieses Mangas frei.

Mit dabei sind außerdem eine Reihe verschiedener lizenzierter Fahrzeuge von Nissan, Mazda und Subaru, was man nur als "den Anfang" bezeichnet. Weitere Fahrzeugankündigungen sollen in Zukunft folgen.

Die Fahrzeuge könnt ihr wiederum mechanisch und optisch aufrüsten, das Spiel bietet euch den Entwicklern zufolge eine Vielzahl an Tuning-Möglichkeiten, und das in einem "einfachen und intuitiven" System: "Aber für diejenigen, die das Maximum aus ihrem Fahrzeug herausholen möchten, gibt es ein detailliertes Feintuning. Ob Grip-Monster, Drift-König oder Allrounder - jedes Auto lässt sich genau nach euren Vorlieben abstimmen."

Alles in allem ist JDM: Japanese Drift Master ein Simcade-Racer, kombiniert also eine realistische Fahrphysik mit Arcade-artigem Gameplay. Jedes Auto soll sich hier anders auf der Straße anfühlen, die Fahrphysik sei von Beginn an einer der Kernaspekte der Entwicklung gewesen.

"Gute Neuigkeiten für Sim-Racer und Autoliebhaber: Wir arbeiten kontinuierlich daran, Lenkräder und Sim-Driving-Hardware in das Spiel zu integrieren", heißt es weiter. "Darüber hinaus wird es ein umfassendes Key-Binding-System geben, mit dem ihr fast jedes Eingabegerät nach euren Wünschen anpassen könnt. Falls euer spezifisches Lenkrad nicht direkt unterstützt wird, könnt ihr es dennoch problemlos manuell konfigurieren. Aber keine Sorge: Auch Controller- und Tastaturspieler werden in den vollen Genuss des Spiels kommen."