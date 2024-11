Jinx in Arcane Staffel 2: Monster oder Friedenssymbol? Das könnte ihre Zukunft sein

Netflix beginnt am 9. November die Ausstrahlung der zweiten und letzten Staffel von Arcane. Die Geschichte von Jinx und Vi sowie der Konflikt zwischen Piltover und Zhaun neigen sich dem Ende zu. In den Trailern wird bereits angedeutet, welche Rolle Jinx im Serienfinale einnehmen könnte. In den Trailern wird sie in einigen Szenen als Monster dargestellt, während andere sie als eine Art Friedenssymbol zeigen. Was ist die Wahrheit? Und wie viel verraten die Teaser über Jinx' weiteren Weg? Ich versuche das hier einmal aufzudröseln.

Wer die Netflix-Serie Arcane bisher noch nicht gesehen hat, sollte hier nicht weiterlesen, denn neben den Inhalten der bisher veröffentlichten Trailer wird es auch Spoiler zu den Geschehnissen von Staffel 1 geben.

So hat sich Jinx in Staffel 1 entwickelt

Bisher durften wir miterleben, wie sich die kleine Powder durch viele traumatische Ereignisse veränderte und schließlich die Identität der Jinx annahm. Nachdem ihre Eltern gestorben waren, nahm sich Vander der beiden Schwestern an und zog sie groß. Nach einem schrecklichen Unfall, den Jinx durch eine Explosion verursachte, kamen Vander und einige Freunde der Schwestern ums Leben. Vi ihren Zorn an Powder aus, während diese daraufhin in die Arme des Strippenziehers des Untergrundes, Silco, getrieben wurde. Dieser nahm Jinx bei sich auf.

Während Jinx denkt, dass sie von Vi verraten wurde und nun für den größten Kriminellen von Zhaun arbeitet, will Vi ihre Schwester finden. Caitlyn, eine Polizistin aus Piltover, hilft ihr dabei. Als die Schwestern aufeinandertreffen und Jinx Caitlyn sieht, dreht sie durch und ein großer Kampf entfacht. Jinx kann jedoch entkommen. Vi möchte nun Silco zu Fall bringen, um ihre Schwester zu retten. Das läuft nicht so wie geplant und Vi und Caitlyn landen als Gefangene bei Silco. Als Jinx die Möglichkeit hat, beide zu erschießen, dreht sie erneut durch und tötet versehentlich Silco. Als Konsequenz scheint Jinx ihre neue Identität vollkommen anzunehmen, stellt ihre neue Waffe fertig und feuert sie auf das Ratsgebäude in Piltover.

Heldin oder Kriminelle? Das Monster aus Zhaun

Jinx wurde geboren und es scheint keinen Weg mehr zurück zu geben. Selbst Vi hat ihre Schwester aufgegeben - zumindest, wenn es nach den Trailern geht. "Du hattest recht, Cait", sagt Vi hier. "Meine Schwester ... ist nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch Jinx. Ich will ihr dieses Lachen für immer aus der Kehle reißen." Klingt also danach, als wolle Vi ihre eigene Schwester töten. Wird sie dazu in der Lage sein? Nun, da beide in League of Legends existieren, würde ich das mal stark bezweifeln.

Jinx scheint in Piltover inzwischen eine gesuchte Kriminelle zu sein.

Doch Vi ist nicht die Einzige, die nach Jinx sucht. Überall in Piltover scheinen Steckbriefe von ihr zu hängen, die Jinx mit einem völlig bösartigen, beinahe wahnsinnigen Gesichtsausdruck zeigen. Dort wird sie wie ein Monster dargestellt. Ihr Angriff auf das Ratsgebäude in Piltover war also vermutlich kein mit buntem Gas gefüllter Warnschuss. Oder vielleicht doch? Einige Theorien zum Angriff auf das Ratsgebäude findet ihr in meinem Artikel zu Noxus' Rolle in der kommenden Staffel.

Jinx, die neue Friedenskämpferin?

Auf einem Graffiti in Piltover ist Jinx in einem völlig anderen Licht dargestellt. Anmutig steht sie in bunten Rauchwolken, streckt einen Arm in die Luft, während die andere an ihrem Herzen ruht. Eine Geste, die an Freiheitskämpfer erinnert. Um sie herum sind Tauben, die man als Friedenssymbol deuten kann. Sie können in Runeterra für Janna stehen, einen Champion, der mit einer ihrer Fähigkeiten eine Taube losschickt. In Zhaun wird sie verehrt, da sie einst die toxischen Winde aus der Stadt blies, um den Ort überhaupt bewohnbar zu machen.

Zhaun scheint Jinx als Heldin und Symbol des Friedens zu feiern.

Direkt hinter Jinx sehen wir ein Porträt von Vander in einem Blumenkranz. Vander steht für einen friedlichen Kampf für Zhauns Unabhängigkeit, einen Weg, den Silco, für den Jinx bekanntlich arbeitete, nie einschlagen wollte. Ein interessanter Kontrast, wenn man bedenkt, dass Jinx eher Silcos rebellischen Weg eingeschlagen hat.

Für Vi und Jinx war Vander zudem die Vaterfigur und genießt großen Respekt in Zhaun. Unter dem Bild steht Vi, den Rücken zum Zuschauer gewandt und blickt auf das Bild ihrer Schwester, das Jinx völlig gegensätzlich zu der Darstellung in Piltover zeigt. Sieht die eine Seite sie als Attentäterin und Kriminelle, während die andere sie für ein Symbol des Friedens hält?

Um Jinx scheint sich in Zhaun zumindest ein gewisser Kult gebildet zu haben. Immerhin sehen wir mehrere Figuren mit blauen Haaren im Trailer. Sind dies ihre Anhänger, wie wir sie schon im Spin-off-Spiel Convergence gesehen haben? Und haben sie die bunten Rauchbomben in Piltover gezündet und das Bild von Jinx als Friedenssymbol an die Wände geschmiert?

Blauhaarige Rebellen, die sich um Jinx versammeln.

Im Trailer klingt es danach, als hätte Sevika ihre Finger im Spiel. Sie erklärt, dass die Oberstadt der "wahre Feind" sei. Jinx habe die Kraft, die Unterstadt zu vereinen, da sie ein Symbol sei. Stachelt sie Jinx und ihre Anhänger zu Aktionen gegen Piltover an? Hat Jinx das Sagen oder Sevika?

Zwei Gesichter, zwei Städte, zwei Wahrheiten?

Jinx' Auftreten wird in Piltover und Zhaun scheinbar völlig unterschiedlich wahrgenommen. Sie verkörpert Furcht und Frieden, Freiheit und Krieg, gut und böse. Es kommt nur darauf an, auf welcher Seite ihr fragt. Nach dem Angriff auf Piltover gilt Jinx sicher als Bedrohung, während Zhaun endlich eine Chance sieht, an ihrer Seite für die Unabhängigkeit zu kämpfen, die der Untergrundstadt bisher verwehrt blieb.

Wie auch immer es in der Serie weitergeht, von der kleinen, unschuldigen Powder ist nicht mehr viel übrig. Die pinkfarbenen Strähnen in den Haaren und der pinkfarbige Schimmer in den Augen, der vor allem dann auftritt, wenn die Seite von Jinx die Überhand gewinnt, deuten darauf hin, dass sich die Schwester immer mehr dem Wahnsinn hingibt.

Auch in ihrer Lore in League of Legends scheint kein Ende in Sicht. "Jinx ist bis zum heutigen Tage auf freiem Fuß und Piltover auch weiterhin ein Dorn im Auge", heißt es dort. Dennoch könnte es gut sein, dass Arcane die Geschichte weitererzählt und über den Lore-Eintrag hinausgeht. Wird der Konflikt gelöst, oder bleiben die Wege von Jinx und Vi für immer getrennt? Wir werden wohl noch ein paar Wochen warten müssen, um das herauszufinden.