Kann Nintendo die Switch 2 nicht endlich ankündigen? Nun zeigt ein Zubehörhersteller auf der CES eine Replik der Konsole

So langsam wird es Zeit, dass Nintendo die Switch 2 offiziell ankündigt. Nach immer mehr Leaks geht der Zubehörhersteller Genki nun noch einen Schritt weiter und zeigt eine Replik der Konsole.

Wie Netzwelt berichtet, zeigt Genki diese Replik auf der CES in Las Vegas hinter verschlossenen Türen. Gäste können dort die Replik in den Händen halten und ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Switch 2 laut Genki anfühlen soll.

Vergleichbar mit dem Vorgänger?

Laut Genki hat diese Replik die "exakten Abmessungen" von Nintendos unangekündigter Konsole und nach Angaben von Netzwelt fühlt sich die Switch 2 in der Hand deutlich größer an.

Die Joy-Cons werden demnach seitlich bewegt und nicht nach oben geschoben, was auf Pläne für eine magnetische Befestigung zurückzuführen sei.

Darüber hinaus verfüge der von Genki gezeigte rechte Joy-Con-Controller im Vergleich zum Vorgängermodell über eine zusätzliche, nicht beschriftete Taste.

Nintendo hat den Switch-Nachfolger weiterhin nicht offiziell vorgestellt, was nach Angaben des Unternehmens allerdings noch in diesem Geschäftsjahr (endet am 31. März 2025) passieren soll.

Zuletzt gab es wiederholt vermeintliche Leaks zur Konsole. Gestern zum Beispiel tauchte ein angebliches Foto vom Dock auf und ein interessantes Detail dazu wurde auch noch enthüllt.

Kurz zuvor gab es auch noch ein vermeintliches Foto des neuen Joy-Con-Controllers zu sehen, das direkt aus einer Fabrik in China stammen soll, in der die neue Konsole hergestellt wird.

Wann genau Nintendo die neue Konsole vorstellen will, bleibt vorerst noch ungewiss. Ebenso ist unklar, ob man seine Pläne aufgrund der Leaks in jüngster Zeit womöglich ändert.

Sicher ist jedenfalls, dass die Switch 2 abwärtskompatibel sein wird, so viel hat das Unternehmen bereits bestätigt.