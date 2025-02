Karma: Die dunkle Welt führt euch ins dystopische Ostdeutschland des Jahres 1984, wo ihr euch gegen ein Regime stellen müsst – Der Titel erscheint im März für PC und PlayStation 5

Karma: Die dunkle Welt ist ein düsterer First-Person-Psychothriller, der eine einzigartige Atmosphäre verspricht. Der Titel wurde von Pollard Studio entwickelt und wird von Wired Productions veröffentlicht. Das Spiel versetzt euch in eine dystopische Version Ostdeutschlands im Jahr 1984. Am 27. März 2025 soll er für PS5 und PC erscheinen.

KARMA: Die dunkle Welt Genre: Horror-Adventure

Plattform: PS5, PC

Release: 27. März 2025

Entwickler / Publisher: Pollard Studio LLC/ Wired Productions

Ein Kampf gegen das System

Das Spiel soll euch ins Ostdeutschland des Jahres 1984 entführen, in der die Leviathan Corporation, ein fiktives Unternehmen, die Bevölkerung mit eiserner Hand regiert. Durch Massenüberwachung, soziale Kontrolle und bewusstseinsverändernde Drogen wird die Gesellschaft in Schach gehalten. Nun schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten Daniel McGovern, eines "Roam-Agenten" im "Gedankenbüro" der Leviathan Corporation. Dort könnt ihr in die Gedanken von Verdächtigen eindringen, Tatorte analysieren und Verhöre durchführen.

Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions, sagt über Karma: Die dunkle Welt:"Wired Productions hat sich immer für Geschichtenerzähler eingesetzt, die Grenzen überschreiten und fesselnde Erzählungen schaffen. Yonghe Wang und das Team von Pollard Studio haben die Messlatte höher gelegt und eine Achterbahnfahrt der Sinne in einem abstrakten, surrealen, düsteren und doch eindringlich schönen filmischen Spiele-Meisterwerk abgeliefert. Wenn Kojima, Christopher Nolan und der verstorbene und großartige David Lynch jemals die Chance hätten, an einem Projekt aus China zu arbeiten, könnte Karma: Die dunkle Welt das Resultat sein."

Dystopie in 4K

Karma: Die dunkle Welt erscheint für PlayStation 5 und PC und wird für 24,99 Euro erhältlich sein. Vorbesteller profitieren von zehn Prozent Rabatt, während Steam-Nutzer mit früheren Wired-Productions-Spielen zusätzliche zehn Prozent Ermäßigung erhalten. Zudem bewirbt Wired Productions, dass die PS5-Pro-Version die PSSR-Technologie nutzen wird, um die Texturen, Reflexionen und die allgemeine Bildqualität zu verbessern. Dadurch sollen 60 fps in 4K möglich sein. Eine Xbox-Version ist in Entwicklung, wird aber nicht zum Release erscheinen. Xbox-Spieler müssen sich also ein wenig länger gedulden.

Mit Karma: Die dunkle Welt wartet im März 2025 ein düsterer First-Person-Psychothriller auf euch. Wie der Titel die Atmosphäre Ostdeutschlands im Jahr 1984 einfängt, bleibt abzuwarten, aber die Möglichkeit, in die Gedanken anderer Menschen zu schlüpfen und diese zu analysieren, klingt nach einer interessanten Gameplay-Mechanik. Die Vorbestellungen sind leider noch nicht offen, sollten aber nach der Bekanntgabe des konkreten Release-Termins in naher Zukunft möglich sein.