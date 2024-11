Kauft PlayStation FromSoftware? Gespräche zur Übernahme des Mutterkonzerns

PlayStation-Hersteller Sony führt derzeit Gespräche über die Übernahme des japanischen Unternehmens Kadokawa. Das ist deshalb besonders interessant, da Kadokawa die Muttergesellschaft von FromSoftware ist. Ihr wisst schon, dem Entwicklerstudio hinter Spielen wie Dark Souls und Elden Ring.

Sony ist angeblich kurz vor einer Übernahme von FromSoftware

Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich dabei auf Quellen, die mit den Inhalten dieser Gespräche vertraut sein sollen. Es wird behauptet, dass bereits in wenigen Wochen eine Vereinbarung unterzeichnet werden könnte. Allerdings lehnen sowohl Sony als auch Kadokawa eine Stellungnahme zu diesem Thema ab.

Bereits jetzt besitzt Sony Anteile an FromSoftware, und das nicht zu knapp. Immerhin 14 Prozent hält der PlayStation-Hersteller am legendären Dark-Souls-Studio und besitzt die Rechte an Demon Souls und Bloodborne. Würde Sony Kadokawa und somit auch FromSoftware übernehmen, würden auch Elden Ring und Sekiro unter dem Dach von SIE Platz nehmen.

Elden Ring ist das jüngste Spiel von FromSoftware und ist auf PC, Xbox und PlayStation zu haben. Das Soulslike verkaufte sich weltweit mehr als 25 Millionen Mal. Die Erweiterung Shadow of the Erdtree wurde im Juni dieses Jahres veröffentlicht und sogar für die Game Awards 2024 nominiert. Mit etwas Glück schafft es die Erweiterung vielleicht sogar Spiel des Jahres zu werden.

Aber FromSoftware ist nicht das einzige Studio, das zu Kadokawa gehört. Der Octopath Traveler- und Tenchu-Entwickler Acquire sowie Shiren the Wanderer-Studio Spike Chunsoft und der RPG Maker-Entwickler Gotcha Gotcha Games gehören zu dem Mutterkonzern. Auch bei Manga und Anime hat das Unternehmen seine Finger mit im Spiel. Da Sony bereits Crunchyroll und Funimation in seinem Portfolio weiß, würde die Übernahme also auch in diesem Bereich wunderbar passen.

Inzwischen besitzt Sony jede Menge aufgekaufter Studios. So gehört dem Unternehmen Destiny-2-Entwickler Bungie, Firesprite, Housemarque, Nixxes und auch das kürzlich gegründete Start-up von Jade Raymond, Haven Studios, zählt sich zur Sony-Familie.