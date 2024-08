Kay aus Star Wars Outlaws zu hässlich? Nicht schon wieder diese lächerliche Debatte, Leute ...

Mal ist ein weiblicher Hauptcharakter zu sexualisiert, hat zu große Brüste, zeigt zu viel nackte Haut, mal ist die Protagonistin zu hässlich, nicht gut genug bestückt und trägt zu viele Klamotten. Ja, was denn nun? Kay Vess aus Star Wars Outlaws wird bereits vor der Veröffentlichung des Spiels für ihr Aussehen kritisiert. Sie sei den Fans zu hässlich.

Okay Kay, wir holen den Schminkkoffer ... nicht!

Kommentare wie diese hat Creative-Director Julian Gerighty im Laufe der letzten Tage auch vernommen und findet dafür wenige, aber deutliche Worte. In einem Interview mit der Washington Post sagt er nur: "Das ergibt für mich keinen Sinn und es lohnt sich nicht, sich damit zu beschäftigen."

"Wenn man sich auf Leute mit schlechten Absichten einlässt, gibt es keine Nuancen und keine Möglichkeit für einen echten Dialog. Alles, was wir also tun können, ist, das bestmögliche Spiel zu machen."

Und wenn ihr mich fragt, hat das Aussehen eines Helden oder einer Heldin nicht gerade viel mit dem Gameplay, der Geschichte oder sonstigen wichtigen Faktoren eines Spiels zu tun. Ich finde es wunderbar, dass Kay aussieht wie ein normaler und authentischer Mensch. Aber Aloy aus Horizon Zero Dawn musste diese Debatte ja ebenfalls über sich ergehen lassen.

Ob jemand hübsch oder weniger attraktiv erscheint, liegt am Ende sowieso im Auge des Betrachters. Viel wichtiger ist doch, ob Kay im Spiel Ausstrahlung besitzt und den Spieler mitreißen kann. In dieser Hinsicht ist eine Debatte ebenfalls hinfällig, wie Gerighty ja bereits so schön sagt.

Vielleicht sollten wir unsere Energie nicht damit verschwenden, nach den kleinsten Abweichungen von völlig unrealistischen Schönheitsidealen zu suchen und mit dem Finger darauf zu zeigen. Nicht jede Heldin muss aussehen wie eine Eve aus Stellar Blade. Sie darf es aber gerne. Ich bin die Letzte, die über alberne Kettenhemd-Bikinis, lange Nägel und High-Heels auf dem Schlachtfeld meckert - auch, wenn die wirklich nicht gerade praktisch sind.

Diese Darstellung ist aber nur eine von vielen. Natürliche Charaktere, wie Aloy oder Kay stechen leider in diesem Dschungel an übersexualisierten Frauen heraus und das zu ihrem Nachteil. Es ist fast, als hätten viele Spieler vergessen, wie echte Menschen aussehen. Vielleicht sollte man doch hin und wieder vor die Straße gehen und etwas Gras anfassen. Setzt euch im Park auf die Bank und macht mal eine Strichliste von allen Frauen, die eurer idealen Videospielheldin entsprechen. Viel Spaß dabei!

Es fühlt sich seltsam an, so etwas überhaupt schreiben zu müssen. Bei männlichen Charakteren macht doch auch niemand einen Wirbel darum, ob man nun einen muskelbepackten Schönling vor sich hat oder einen schmächtigen Typen ohne perfekte Jawline. Es geht um das Game, es geht um die Kunst. Niemanden interessiert es, ob ihr euch sexuell zu einem Haufen Pixel hingezogen fühlt. Danke.