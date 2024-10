Kein Entkommen: Silent Hill 2 Remake belohnt Fluchtversuche mit Trophäe

Am 8. Oktober 2024 wird das Survival-Horror-Game Silent Hill 2 Remake offiziell für die PlayStation 5 und PC released. Im Early-Access können schon die ersten Spieler, die sich die Deluxe Edition vorbestellt haben, dem Albtraum stellen. Nun fanden Spieler eine interessante Trophäe, wenn sie versuchen, diesen Albtraum etwas früher zu "verlassen".

Trophäe für den frühzeitigen Rückzug aus Silent Hill

Zu Beginn des Spiels werdet ihr mit James Sunderland, dem Protagonisten von Silent Hill 2, an einer Aussichtsplattform stehen. Normalerweise sollten sich nun Spieler dazu ermutigt fühlen, in die Stadt aufzubrechen. Doch ein paar verängstigte Spieler trauten sich vielleicht nicht sofort in die neblige Stadt und versuchten, in die entgegengesetzte Richtung aufzubrechen.

Doch zu ihrer Enttäuschung stießen sie nur auf eine unsichtbare Wand. Für diesen vielleicht schlauen Versuch, sich dem Horror zu entziehen, erhalten die Spieler die Trophäe "No Turning Back Now", deren Beschreibung lautet: "Versuche, Silent Hill im Bereich der Aussichtsplattform zu verlassen".

Klassiker neu belebt

Silent Hill 2 wurde 2001 das erste Mal auf der PlayStation 2 veröffentlicht. Damals erhielt das Spiel großes Lob unter den Horrorspiel-Fans und gehört nun zu den Klassikern in der Survival-Horror-Szene. Nun hat Bloober Team das Horrorspiel neu als Remake aufgelegt. Sie hatten mit einigen Kritiken bei der Ankündigung zu kämpfen, doch bisher scheinen die Bewertungen äußerst positiv zu sein. AufMetacritic hat das Spiel eine Bewertung von 87/100 Punkten.

Das Silent Hill 2 Remake bringt frischen Wind in das Silent-Hill-Franchise und sorgt jetzt für positive Stimmung unter Kritikern. Die Balance aus dem Original und neuen Elementen sorgt dafür, dass sowohl alte Survival-Veteranen als auch Neueinsteiger Spaß an dem Spiel haben können. Dass Bloober Team den Spaß hatte, euch eine kleine Trophäe für euren schnellen Fluchtversuch zu geben, ist eine witzige Überraschung. Sicher ist, dass Silent Hill 2 Remake passend zur Spooky Season veröffentlicht wird. Werdet ihr euch Silent Hill stellen?