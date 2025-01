Starfield hätte so viel blutiger sein können, doch Bethesda hat sich für einen dezenten Ansatz ohne Hinrichtungen entschieden - Schade um die verpasste Gore-Chance

Ein ehemaliger Bethesda-Mitarbeiter erzählt davon, dass Starfield ursprünglich viel brutaler hätte werden sollen. Der Künstler spricht von Enthauptungssystemen und einer großen Bandbreite an grafischer Gewalt. Doch aufgrund von technischen Komplikationen mussten diese Gore-Elemente aus dem Sci-Fi-Rollenspiel gestrichen werden. Der große Aufwand war es wohl einfach nicht wert.

Starfield Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, Xbox Series

Release: 6. September 2023

Entwickler / Publisher: Bethesda / Bethesda

Bethesda wollte angeblich technische Schwierigkeiten vermeiden

In einem Interview mit dem Kiwi Talkz Podcast spricht Dennis Mejillones über verworfene Ideen für Starfield. Mejillones arbeitete zwölf Jahre bei Bethesda als Senio Artist und werkelte an Skyrim, Fallout 4 und zuletzt auch an Starfield. Im Podcast spricht er deshalb auch über diese Titel.

"Fallout ist in dieser Hinsicht sehr stilisiert", so Mejillones. "Das soll es auch sein... das ist Teil des augenzwinkernden Humors." Wenn man jemanden zu Brei verarbeiten könne, sei das einfach Teil des blutigen Humors des Spiels. "Es ist wie bei diesen Old-School-Animes wie Fist of the North Star - sie schlagen sich gegenseitig und es fließt immer wieder Blut heraus, niemand kann einen so großen Blutverlust ertragen, aber man denkt sich 'Oh Mann, das ist cool'"

"Ich denke, bei Starfield sollte es auf jeden Fall zurückhaltender und realistischer sein. Wir haben uns viel von Dingen wie The Expanse und Star Trek inspirieren lassen, also denke ich, dass es thematisch einfach nicht passte. Dazu kommen noch die technischen Kosten, um es zum Laufen zu bringen, also dachten wir uns 'es ist wahrscheinlich besser, es nicht in dieses Spiel einzubauen'."

Vor allem durch die Helme würden laut Mejillones einige technische Schwierigkeiten bei blutigen Enthauptungen entstehen. "Wir hatten Systeme für all das, und es wurde zu einem großen Rattenschwanz all dieser Dinge, die man berücksichtigen musste, mit all diesen verrückten Schläuchen an den Helmen und all dem Zeug, das wir hinzugefügt haben."

Durch den Charakter-Editor, bei dem die Größe stark verändert werden konnte, gab es nur noch mehr zu beachten.