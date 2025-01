Kein Remaster für Bloodborne? Sonys Ex-Manager Shuhei Yoshida vermutet, dass Miyazaki den Titel einfach zu sehr liebt, um ihn in andere Hände zu geben

Bloodborne ist eines der beliebtesten Spiele von FromSoftware und wird von vielen PlayStation-Fans gefeiert. Trotz zahlreicher Bitten der Community, das Spiel zu überarbeiten und als Remaster zu veröffentlichen, hat Sony bisher keine konkreten Pläne dafür vorgestellt. Ex-Sony-Manager Shuhei Yoshida hat nun eine Theorie, warum das so ist.

Warum Fans auf ein Bloodborne-Update warten müssen

In einem Interview mit Gamescast erzhält Yoshida, dass Bloodborne zu den meistdiskutierten Themen auf seinen Social-Media-Kanälen gehört. Fans wünschen sich dringend ein Update der PS4-Version, ein Remaster oder sogar ein vollständiges Remake. Die Nachfrage zeigt, wie groß das Interesse an einer Rückkehr nach Yharnam ist. Doch Sony hält sich dahingehend bedeckt, was viele Fans frustriert.

Yoshida vermutet, dass Hidetaka Miyazaki, der Game Director von Bloodborne, eine entscheidende Rolle dabei spielt. Miyazaki liebe das Spiel, sei jedoch durch andere Projekte zu beschäftigt, um sich selbst darum zu kümmern. Laut Yoshida möchte Miyazaki nicht, dass jemand anderes an Bloodborne arbeitet, und Sony respektiert diesen Wunsch.

Miyazakis Liebe zu Bloodborne und die Verantwortung von Sony

Yoshida gibt zu, keine genauen Einblicke zu haben, da er Sony mittlerweile verlassen hat. Dennoch teilt er eine persönliche Theorie: "Mr. Miyazaki hat Bloodborne wirklich geliebt, da er es erschaffen hat. Ich glaube, er ist sehr interessiert, aber er ist so erfolgreich und so beschäftigt, dass er es nicht selbst machen kann, aber er will auch nicht, dass jemand anderes es anfasst. Und das PlayStation-Team respektiert seinen Wunsch. Das ist meine Theorie."

In der Vergangenheit deutete Miyazaki jedoch an, dass Sony letztendlich die Verantwortung für eine mögliche Überarbeitung trägt. Die Situation bleibt also unklar, und sowohl Sony als auch FromSoftware scheinen sich nicht einig zu sein, wie es mit Bloodborne weitergehen soll.

Bloodborne bleibt trotz der hohen Nachfrage der Community unverändert, was bei vielen Fans für Enttäuschung sorgt. Yoshidas Theorie könnte erklären, warum der Titel bisher kein Update erhalten hat. Ob FromSoftware und Sony sich in Zukunft zusammenschließen, um dem Spiel eine neue Chance zu geben, bleibt weiterhin offen.